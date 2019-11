Peggy Guggenheim Collection – Settimana gratuita dei veneziani

È l’appuntamento immancabile dell’autunno veneziano. In occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini, offrendo loro una lunga serie di attività e alcune speciali opportunità.

Dal 16 al 21 novembre, martedì 20 compreso, il museo organizza visite guidate gratuite, laboratori didattici per bambini, e offre sconti sulla prima iscrizione agli Amici della Collezione, al Museum Shop e al Museum Cafè. Presentandosi in biglietteria con un documento d’identità e/o tessera Venezia Unica, i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia potranno visitare la mostra Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa, omaggio alla collezionista americana e ai suoi trent’anni trascorsi a Venezia. Tra i capolavori di René Magritte, Jackson Pollock e Francis Bacon, il pubblico potrà ammirare anche opere della collezione raramente esposte dei maestri veneziani come Emilio Vedova, Tancredi, Edmondo Bacci, e ancora esempi di arte Op e cinetica con le opere di Marina Apollonio, Alberto Biasi e Franco Costalonga. Naturalmente, insieme alla mostra, sarà possibile visitare la collezione permanente, la Collezione Schulhof e il Giardino delle Sculture Nasher.

Durante la settimana i visitatori avranno la possibilità di seguire approfondimenti dedicati alla storia di Palazzo Venier dei Leoni, al capolavoro di Marcel Duchamp la Boîte-en-valise (1941) eccezionalmente esposta nella sua interezza, e presentazioni della mostra temporanea. Domenica 17 saranno invece i bambini a cimentarsi nel laboratorio Questo non è René Magritte, dedicato all’artista belga.

Infine, perché non approfittare della Settimana gratuita dei veneziani per avvicinarsi alla Collezione Peggy Guggenheim e sostenerne così le innumerevoli attività: dal 16 al 21 novembre ci sarà infatti lo sconto del 20% sulla prima iscrizione agli Amici della Collezione. L’inscrizione comprende l’entrata a tutti i musei Guggenheim e a 10 musei di arte moderna e contemporanea in Italia, inviti alle anteprime delle mostre e agli eventi culturali, oltre a omaggi e sconti nei negozi e nei cafè dei musei.

Durante la Settimana dei veneziani anche i Museum Shop offriranno ai veneziani uno sconto del 10% su tutti i prodotti in vendita, mentre il Museum Cafè una riduzione del 15% sulle consumazioni.