Sei Carnevali, sei Mostre originali, più di una diecina di eventi cinematografici con musica dal vivo in collaborazione con le maggiori Fondazioni Culturali cittadine.

Dal 2015, primo anno di attività, La Fabbrica del Vedere dell’Archivio Carlo Montanaro ha collaborato con Vela per il Carnevale di Venezia fornendo occasioni di approfondimento, di intrattenimento, di divertimento: dalla Lanterna Magica, al Mondo Niovo, al pioniere dei trucchi Georges Méliès, alla prima finzione tra l’avventuroso e l’ingenuo, per arrivare alle opere francamente comiche se non addirittura farsesche.

In questo 2021 colorato di giallo, con una timida ripresa che ci si augura di effettiva ripartenza, sarà proposta una sorta di rivisitazione di quei momenti gioiosi. Riportando sullo schermo di casa, computer o televisore che sia, oltre alle opere di Georges Méliès anche estratti da film dei maestri, da Charlie Chaplin a Buster Keaton, da Max Linder a Harold Lloyd, da Stan Laurel a Oliver Hardy, i mitici comici che non smetteranno mai di intrigare lo spettatore rasserenandolo e portandolo alla risata. Il Carnevale dei Carnevali, coriandoli di cinema dura poco più di un’ora e mezza e ripropone in streaming, ventun frammenti (con alcune sorprese non da poco!) selezionati tra quanto presentato, tra il 2015 e il 2020, per celebrare comunque insieme un appuntamento che era diventato tradizionale e che ci auguriamo ritorni presto “in presenza” con nuove riscoperte.

Il Carnevale dei Carnevali , coriandoli di cinema sarà visibile al link https://vimeo.com/509222507 a partire da giovedì grasso, 11 febbraio, alle ore 11, fino a martedì 16 ultimo giorno di Carnevale, link inserito nel sito ufficiale del CARNEVALE DI VENEZIA. Informazioni a LA FABBRICA DEL VEDERE dove è ancora allestita e visitabile, su prenotazione, la Mostra del Calendario 2021 con le fotografie di Francesco Barasciutti.

archiviocarlomontanaro@gmail.com

www.fabbricadelvedere.it

www.archiviocarlomontanaro.com