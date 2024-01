Per il centenario della morte di Eleonora Duse un bando per sostenere le produzioni delle compagnie venete

Il 21 aprile 2024 cadranno i cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, la sola grande interprete nella storia del teatro italiano ad aver avuto un successo internazionale il cui ricordo è ancora vivo in tanti paesi. Diversi sono gli aspetti che fanno del Veneto la regione italiana che ha avuto nel tempo un rapporto privilegiato con il suo mito: a cominciare dalla famiglia d’arte veneta da cui usciva sino alla scelta dell’attrice di prendere residenza ad Asolo – il cui Museo Civico ha da qualche mese una nuova sala espositiva permanente tutta dedicata alla grande artista- e di esservi sepolta. Gran parte dell’Archivio della Duse, la collezione più ampia e completa di documenti che la riguardano, messi a disposizione dalla figlia Enrichetta, è, poi, custodita nell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Cini nell’Isola di San Giorgio a Venezia. In attesa dell’annuncio di un ventaglio di manifestazioni e mostre, in programma per una ricorrenza che ha visto anche la costituzione da parte del Ministero della Cultura di un Comitato Nazionale per le celebrazioni, il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale chiamano a raccolta le compagnie venete per la realizzazione di un programma teatrale diffuso che veda nel 2024, tra maggio e dicembre, un cartellone di spettacoli animare piazze, teatri, ville, palazzi, parchi e castelli del Veneto con un programma dedicato alla “divina”. La rassegna itinerante si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio intitolato DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea nei luoghi di pregio del Veneto. Partendo dalla Duse il progetto spazia su diverse aree tematiche che potranno essere spunto per le proposte di spettacolo da parte delle compagnie: il ruolo delle donne nel teatro, nella storia e nella società, gli anni 20 del ‘900 e i suoi protagonisti, dalla Duse, appunto, agli altri testimoni dell’epoca, come Luigi Pirandello e Gabriele D’Annunzio. Le forme sceniche che verranno prese in considerazione spaziano da spettacoli completi da palco, a spettacoli itineranti o di formato non convenzionale, da reading e letture sceniche a lezioni spettacolo. Il bando rivolto alle compagnie professionali con sede legale o sede operativa in Veneto è consultabile sul sito www.teatrostabileveneto.it. La candidatura dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 19 febbraio. La selezione dei progetti ammessi verrà comunicata entro il 26 febbraio.