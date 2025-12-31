Per la 23a volta il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice apre l’anno nuovo su Rai 1

Michele Mariotti, una delle bacchette italiane più apprezzate, attualmente Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma, debutta alla direzione di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, con i Concerti di Capodanno 2025-2026 in programma in quattro repliche dal 29 dicembre al 1 gennaio.

Quest’ultima è la più attesa, in quanto la seconda parte del programma del concerto, che inizia giovedì 1 gennaio alle 11.15, sarà trasmessa da Rai Cultura in diretta televisiva su Rai1.

Alle ore 12.20 di Capodanno, i concerti con lo stesso identico programma, sono già stati proposti lunedì 29 dicembre alle ore 20.00, martedì 30 alle 17 e mercoledì 31 alle 16.

Accanto a Mariotti due eccezionali voci soliste: il soprano Rosa Feola – graditissimo ritorno dopo la sua apparizione nei Concerti di Capodanno 2021 e 2017 – e il tenore Jonathan Tetelman, impegnato, invece, per la prima volta alla Fenice.

Rosa Feola

Sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 21.20, e poi di nuovo, sempre su Rai5, mercoledì 3 gennaio 2026 ore 8.00. Mentre il concerto di giovedì 1 gennaio 2026 sarà trasmesso in versione integrale su Rai Radio3, lo stesso giorno alle ore 20.30.

Tra gli artisti coinvolti vanno ricordati Alfonso Caiani, maestro del Coro del Teatro La Fenice, e poi Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel che, insieme al corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, danzeranno le coreografie di Diego Tortelli, indossando costumi di scena creati da Laura Biagiotti.

Le coreografie – le cui riprese sono state effettuate a Palazzo Grimani e negli spazi della Biennale Architettura – saranno trasmesse in occasione della diretta televisiva di Rai1.

Nella prima parte del concerto è in programma l’esecuzione di sinfonie e intermezzi orchestrali tratti dal repertorio lirico: dalla sinfonia della Semiramide di Gioachino Rossini a quella dalla Norma di Bellini; dalla sinfonia del Don Pasquale di Gaetano Donizetti alla Sinfonia dai Vespri siciliani di Giuseppe Verdi.

La seconda parte vedrà impegnati anche i solisti, il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman, insieme con il Coro del Teatro La Fenice che intonerà Feste! Pane! Feste! dalla Gioconda di Ponchielli. Successivamente, dopo la Barcarola dal Silvano di Mascagni, toccherà esclusivamente ai solisti che si esibiranno in due emozionanti brani: Rosa Feola in Sombre forêt, l’aria di Matilde dal 2° atto del Guglielmo Tell di Rossini; Jonathan Tetelman canterà invece Cielo e mar, l’aria di Enzo Grimaldo sempre dalla Gioconda di Ponchielli.

Seguiranno due numeri tratti dalla Butterfly di Giacomo Puccini: l’intermezzo di Cavalleria rusticana di Mascagni introdurrà il gran finale.

I biglietti per i Concerti di Capodanno in Fenice (da € 25,00 a € 500,00) sono acquistabili alla biglietteria del Teatro La Fenice e nei punti vendita Eventi Venezia Unica, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2722699) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.

L’evento è realizzato dalla Fenice in coproduzione con Rai Cultura.