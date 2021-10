Il Teatro dell’Opera di Roma incontra la Festa del Cinema trasformando il Lirico capitolino in una sala cinematografica per la proiezione di film legati a spettacoli che raccontano il coraggioso percorso del Teatro in questo difficile anno di pandemia.

La serata di mercoledì 20 ottobre sarà dedicata al Rigoletto andato in scena nell’estate 2020 a Circo Massimo, prima ed unica nuova regia operistica programmata in Europa dopo il primo lockdown della primavera 2020.. Saranno proiettati due progetti inediti presentati in anteprima assoluta: il film-opera Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto che offre un percorso dell’opera in chiave filmica; a seguire il documentario Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo di Enrico Parenti, nato dal racconto della nascita e della realizzazione dell’opera.Nel luglio del 2020 è l’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia.

Il film Rigoletto al Circo Massimo, con la regia di Michieletto, offre un percorso dell’opera in chiave filmica attingendo a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 mq dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch’esse parte della scena. Il film consente una nuova esperienza di fruizione che permette allo spettatore di entrare nell’opera. Rigoletto al Circo Massimo propone una contaminazione fra differenti linguaggi coinvolgendo lo spettatore in un’esperienza artistica nuova che si pone a metà strada tra la rappresentazione dal vivo e quella cinematografica. Il documentario di Enrico Parenti svela, invece, e difficoltà dovute ai limiti imposti dal protocollo anti-Covid, l’originale pproccio di Damiano Michieletto nella direzione degli interpreti e la costruzione, da dentro, di una sua regia, la passione che Daniele Gatti infonde all’orchestra, il significato e l’importanza di una delle opere più amate e rappresentate al mondo, l’euforia di un intero settore, quello dello spettacolo dal vivo, che per la prima volta, dopo tre mesi di paralisi, torna finalmente a vivere. Il documentario Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo sarà proiettato anche a Trastevere nello spazio Scena giovedì 21 ottobre alle 17.