Giornata di grandi appuntamenti domenica 29 maggio per le Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza. Alle 12 a Palazzo Chiericati, per il ciclo Matinée, è in programma il concerto intitolato Lucrezia Romana. Il femminicidio nell’arte. In un originale connubio di musica e pittura, lo spettacolo racconta del sacrificio della “Lucrezia Romana” attraverso due opere, conservate al Museo di Palazzo Chiericati, di due pittori del Seicento, Alessandro Varotari detto il “Padovanino” (1588-1649) e il napoletano Luca Giordano (1634-1705), rivelando come il tema della tragica sorte di Lucrezia, e in generale il dramma della violenza contro le donne, sia da sempre fonte di ispirazione per gli artisti di ogni epoca. In dialogo con i due lavori pittorici saranno eseguite la Cantata che Georg Friedrich Handel dedicò alla triste sorte di Lucrezia e Lagrime mie della compositrice seicentesca Barbara Strozzi. In scaletta anche la nuova composizione di Delilah Gutman, autrice dei nostri giorni, Quasi una voce – Canto in tre tempi che sarà presentata in prima esecuzione assoluta. In scena per questo singolare evento multidisciplinare, in un percorso che si dipana tra l’antico e il nuovo, Giulia Bolcato, soprano, Federico Toffano, violoncello, Alberto Maron, clavicembalo e Sara Danese, storica dell’arte. Gran finale di giornata alle 20 al Teatro Olimpico per l’atteso concerto del violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021, con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Il programma vede sul leggio, nella prima parte del programma, la Suite Holberg per archi op. 40 di Edvard Grieg e le Variazioni su un tema originale op. 15 del violinista e compositore polacco Henryk Wieniawsky. La seconda parte è invece dedicata al genio di Niccolò Paganini, lasciando affiorare tutta la profondità di capolavori che non smettono di stupire ed emozionare. Si inizia con l’esecuzione de La Campanella dal Concerto in si minore op. 7 e, in chiusura di scaletta, il celebre Capriccio op. 1 n. 24 nella trascrizione di Giedrius Kuprevičius. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio musicale, denso di memorie e momenti di eccellenza, il violinista Giuseppe Gibboni, stella del panorama musicale che l’anno scorso ha vinto il “Paganini” di Genova, uno dei concorsi violinistici più importanti del mondo, riportando dopo più di vent’anni il Premio Paganini in Italia.

Info e biglietteria SMTO 2022: Biglietteria del Teatro Comunale Viale Mazzini 39 – Vicenza. Su modalità di acquisto e orari di biglietteria visitare i siti www.tcvi.it e www.settimanemusicali.eu