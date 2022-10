Per un dialogo fra chi studia e chi vive in Venezia

Abitanti vecchi e nuovi per un Venezia sempre più al centro del dibattito sul suo futuro. Non solo sociologi e politici, ma anche chi pratica lo spettacolo dal vivo intende misurarsi con questi temi. Lo ha fatto nei giorni scorsi l’attore e regista Mattia Berto che ha guidato dal 26 al 29 settembre a Cà Tron un gruppo di dodici studenti del Corso magistrale in teatro e arti performative dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel laboratorio “Abitanti di passaggio” posto a conclusione del workshop “Abitare Venezia” . Il laboratorio è terminato giovedì 29 settembre alle 18 nell’androne di Ca’ Tron , dove ha preso forma la restituzione pubblica del lavoro svolto sotto la direzione di Berto : l’aspetto più interessante è stato il confronto fra residenti veneziani, tutti inseriti nei percorsi di teatro di cittadinanza curati ormai da diversi anni da Berto, e 12 studenti residenti altrove ma arrivati in città per motivi di studio che hanno avuto l’opportunità , grazie al laboratorio, di interfacciarsi in maniera diversa con la realtà di chi Venezia la popola e la vive da sempre.

Per gli studenti, una nuova modalità di rapportarsi con la città : all’interno dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, attento da sempre ai temi della residenza, si sta valutando di estendere il coinvolgimento in questi laboratori anche agli studenti di architettura.