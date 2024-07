Michele De Luca pubblica una raccolta di pensieri e aforismi dal titolo “Perché c’è la Luna – Pensieri miei”, edito da Hammerle Editori, Trieste, 2023. L’autore in questa occasione ha voluto affidare all’emblematico sottotitolo la sua dichiarazioni d’intenti al lettore “pensieri miei”, che non vanno visti come mere considerazioni sui fatti della vita, ma come vere e proprie parti della persona e dell’anima dell’autore stesso. Con questa raccolta Michele De Luca ci vuole regalare sprazzi della sua intimità, come nelle sue precedenti raccolte di poesie (“Poesie del disincanto”, dello stesso Editore, con prefazione di Walter Chiereghin), questa volta con un cambio di registro.



In fondo Robert Frost diceva “La poesia è quando un’emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole”.

Il poeta è colui il quale sa mettere per iscritto i sentimenti, i suoi sentimenti, e ha il coraggio di condividerli con il mondo. Sta al lettore accogliere questo dono e cercare di farlo proprio: “Se dei libri che abbiamo letto ci restasse almeno una frase…”, scrive infatti De Luca. Nel momento in cui ci accingiamo a leggere questo libello, il nostro atteggiamento deve essere simile a quello che ha un bambino il giorno del suo compleanno, mentre scarta i doni ricevuti: nessuna aspettativa, ma meravigliata sorpresa. Dobbiamo lasciare la mente libera di vagare da un pensiero ad un altro, perché ogni pagina ci introduce ad una nuova riflessione. Passiamo da quella che per De Luca è la gioia, che come la volpe del Piccolo Principe ci dice “gioia di vivere vuol dire aspettare con ansia il giorno dopo”, per poi, poche pagine più tardi colpirci con l’inaspettata amarezza di “Da un po’ di tempo ogni cosa che faccio mi sembra un addio.”



Non è certo un libro da leggere tutto d’un fiato, poiché spesso ti costringe a fermarti, colpito da un subitaneo ricordo e, a volte, anche a causa dello scoppio di una sana risata. Lo afferma anche Giuseppe Moscati, il quale conclude la sua bella prefazione dicendo “abbiamo a che fare con un libro che dà da pensare. E sovente anche da sorridere.” Molti gli spazi in cui vaga il suo pensiero: compare spesso Venezia, dove l’autore passa diversi mesi ogni anno, ci si imbatte in stralci tratti da testi di grandi autori, una sorta di dialogo interiore, come Virgilio, Omero, Paolo di Tarso, Lorenzo il Magnifico, Rabelais, Pascal, Manzoni, l’amato Leopardi, Pessoa. Pensieri “miei”, che divengono in fine pensieri “nostri”: “perché c’è la Luna ancora continueremo a domandarcelo, e per ognuno la risposta sarà diversa, com’è diversa la nostra vita e il nostro modo di approcciarci ad essa e alle gioie e ai dolori che ci riserva. Scrive ancora il prefatore: “Svariati i temi trattati o quanto meno accennati: dalla speranza all’amicizia, dalla memoria alla democrazia, dalla morte alla giovinezza, dalla comunicazione all’Opera, dalla guerra al sentimento religioso, dall’infanzia al dono, dal pensiero critico alla cultura, dal mondo dei libri al desiderio, dalla filosofia alla teologia passando per il sogno e la poesia. E ancora: la carità, l’amore – che è inteso come genesi di mitizzazione – e naturalmente la fotografia quale istanza dell’intus legere [c’è qualcosa di petrarchesco tra le righe)”.



Michele De Luca è nato a Rocca d’Arce (Frosinone) il 26 aprile 1946. Vive tra Roma e Venezia. Laurea in Giurisprudenza con una tesi in Filosofia del diritto sull’illuminismo giuridico napoletano, dai primi anni Settanta organizzatore culturale, giornalista, curatore di uffici stampa di grandi mostre, si è occupato e si occupa in particolare di fotografia (è di recente uscito il suo primo libro fotografico “Dettagli”, edito da Quinlan, con la presentazione di Italo Zannier) ma anche di arte in genere, poesia, satira. Collabora con diversi giornali e periodici, oltre a scrivere produrre libri con la sua piccola ma originale ed “esclusiva” casa editrice Edinprop. Accogliamo quindi questo libro, dove interessi culturali e domande, convinzioni maturate nel tempo, ma sempre “provvisorie” e non “definitive”, discutibili, oggetto di ripensamenti e inquietudini interiori, come un dono, in fondo – dice De Luca – “Mi è sempre piaciuto di più fare regali, piuttosto che riceverli.”