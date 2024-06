PERGINE FESTIVAL – Senti come suona

Pergine Festival arriva alla sua 49° edizione: dopo il successo dello scorso anno, che ha visto triplicare le presenze, per Babilonia Teatri, direzione artistica del Festival, il 2024 sarà un anno importante di consolidamento e rilancio. Un cuore che pulsa è l’immagine scelta per il 2024. Un cuore che il teatro, la musica, la danza, le arti sceniche tutte, in una parola il Festival, faranno risuonare dal 29 giugno al 13 luglio 2024.

Il festival offre un cartellone di oltre 50 appuntamenti fra spettacoli, concerti, incontri e workshop. La direzione artistica dell’edizione 2024 è affidata, per il secondo anno, a Babilonia Teatri, collettivo teatrale veronese fondato e diretto dal 2006 da Valeria Raimondi e Enrico Castellani che negli anni ha saputo conquistare critica e pubblico collezionando numerosi riconoscimenti come il Leone d’argento alla Biennale Teatro di Venezia nel 2016. «Pergine Festival 2024 è un cuore che batte» annuncia il duo artistico «Senti come suona – titolo dell’edizione – è un invito che lanciamo a tutti e tutte, a percepire, nel profondo, come risuonano dentro di noi le creazioni di artiste e artisti, i loro pensieri, i temi che portano in scena, per mettere in moto le nostre menti, i nostri corpi, le nostre corde. Per pizzicarle, tenderle, accarezzarle e distorcerle».

Il progetto del Festival 2024 prosegue la via intrapresa nella scorsa edizione, quella di connessione e compenetrazione con il territorio e la comunità, un’osmosi che dà e che prende, un battito che – per i giorni del festival – si fa sincrono, vibra all’unisono. «Pergine Festival – proseguono Raimondi e Castellani – vuole essere luogo di relazione, di incontro e di confronto: un modo speciale per prendersi cura di una comunità, per crearla. È un’iniezione extra di adrenalina. È un’immersione nel teatro che rilascia i suoi anticorpi nell’arco del tempo, poco per volta, come un seme che germoglia quando è il suo tempo e solo nel tempo si fa pianta. Il festival interroga il tempo presente, lo fotografa nelle sue

storture, lussazioni e aritmie. Disegna un panorama multidisciplinare in cui teatro, danza e musica dialogano tra loro e abitano il teatro, le piazze, le case e il castello della città. Pergine Festival è un tempo dedicato, senza orologi né timer, in cui accenderci e accorgerci del battere e pulsare del cuore.»

La programmazione cresce ancora rispetto all’edizione precedente con più di 50 eventi in cartellone e disegnerà una mappa del teatro contemporaneo italiano ed europeo attraverso un calendario che intreccerà musica, danza, teatro, arte e circo. Cinque le prime nazionali, due i progetti site-specific per il territorio; tre coproduzioni del festival, una serie di appuntamenti con musiciste/i locali intitolata “Abbassa!” e una rassegna di spettacoli per il pubblico più giovane. Gli appuntamenti di Pergine Festival abiteranno e re-immagineranno Pergine e i suoi luoghi espandendosi fino alle case dei perginesi stessi. 17 le location del Festival: Ex rimessa carrozze, Teatro comunale, Castel Pergine, Palazzo Hippoliti, Piazza Fruet, Piazza Municipio, Piazza Serra, Biblioteca di Pergine, Sala Maier, Auditorium Garbari, Sala Fanton, Palazzo A Prato e cinque case private.

Pergine Festival è sostenuto da Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Ministero della Cultura, Europa Creativa, Comune di Pergine e da Cassa Rurale Alta Valsugana, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.a. Si intensificano inoltre le collaborazioni con il territorio in progetti che coinvolgono Centro Servizi Culturali S. Chiara, Teatro Stabile di Bolzano, Ariateatro e Artesella.

Per il programma dettagliato consultare il sito.

Biglietti e prevendita

I biglietti saranno in vendita online su liveticket.it a partire dal 14 maggio 2024.

La biglietteria del festival sarà attiva dal 26 giugno, presso sala Maier, è previsto anche un periodo di prevendita dei biglietti presso il Teatro Comunale di Pergine.

Riduzioni e specifiche prezzi saranno disponibili qui.

Info: ticket@perginefestival.it