Personale di Lucja Ograbek alla Galleria “Luigi Sturzo” di Mestre

Sino a mercoledì 21 novembre, alla Galleria d’Arte “Luigi Sturzo” di Carpenedo, per iniziativa dell’associazione culturale “La Fornace”, è allestita la mostra personale della pittrice Lucja Ograbek, polacca di nascita e veneziana di adozione. Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Cracovia, dove è stata coinvolta in numerosi lavori di restauro di opere d’arte, si è trasferita a Venezia: qui ha conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti e da alcuni anni vive in terraferma. Nel tempo ha ideato e applicato un metodo d’insegnamento finalizzato alla crescita personale anche attraverso l’espressione artistica: tiene corsi rivolti sia a singoli che a piccoli gruppi di studenti di qualsiasi età nel suo atelier di Mestre in Via Ca’ Rossa.

La mostra “Figurando Non figurando”, titolo che ben esemplifica il percorso dell’artista dalla pittura figurativa a quella astratta, è aperta nei giorni feriali dalle 17.00 alle 19.00, nei festivi dalle 10.00 alle 12.30.

Prossimo evento:

15/12/2018 – Inaugurazione della mostra d’arte grafica “Luoghi e paesaggi” di Livio Ceschin

Galleria “Luigi Sturzo”, viale Don Sturzo 21, Mestre