Pesaro e il nord delle Marche raccontate nel secondo volume della collana “100 cose da sapere e da fare a…”

È arrivato in libreria alla fine del 2021 ed è già tra i libri più venduti a livello locale “100 cose da sapere e da fare a Pesaro e dintorni”, secondo volume della collana avviata dal Gruppo Editoriale Raffaello con la città di Senigallia. Questa volta protagonista di una guida tascabile, economica, ricchissima di illustrazioni e adatta a tutti – dal comune cittadino che voglia saperne di più sulla propria terra, al turista in vacanza – è il nord delle Marche: Pesaro in primis, con la sua bicipolitana ecosostenibile, gli itinerari e le esperienze legate a Gioachino Rossini, il riconoscimento di Città Creativa UNESCO della Musica e molte altre eccellenze; subito dopo i dintorni, che comprendono il Montefeltro, Urbino, Gradara, Fano, la Rocca di Sassocorvaro e il prosciutto DOP di Carpegna, nonché i tanti piccoli borghi che costituiscono un valore immenso di questo territorio.

La guida “100 cose da sapere e da fare a Pesaro e dintorni” è stata realizzata dalla scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli – direttrice editoriale della collana, che prosegue a inizio 2022 con Ancona e la Riviera del Conero – grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Pesaro, in particolare dell’Assessorato alla Bellezza, e al sostegno di tre sponsor affascinati dal progetto: Apa (Associazione Pesarese Albergatori), il gruppo Conad e RivieraBanca. Una prima presentazione per gli addetti ai lavori si è tenuta in occasione degli Stati Generali di Pesaro, ma nei prossimi mesi, pandemia permettendo, è attesa la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa. Nel frattempo, le copie presenti nelle librerie di Pesaro e dintorni terminano con grande velocità, segno che il libro ha stuzzicato la curiosità dei cittadini, prima ancora dell’arrivo dei turisti.

Una lunga ricerca e la collaborazione di molti esperti del settore hanno permesso di individuare, selezionare e poi raccontare in maniera semplice ma immediata ben 100 aspetti di Pesaro e dei suoi dintorni che vale la pena conoscere: alcuni sono ben noti, perciò si è cercato di farne emergere i lati nascosti, altri invece sono delle vere e proprie chicche da scoprire. Molti anche i festival inseriti, i ristoranti, le ricette della tradizione, i locali storici, gli itinerari tematici in città e fuori, le ville, le chiese, i teatri, i parchi, le iniziative culturali e sociali.

Dunque un volumetto imperdibile per chiunque voglia meglio conoscere le Marche, realizzato nell’ottica di valorizzare quei territori generalmente al di fuori del turismo di massa e su cui pertanto sono in pochi a scrivere, perdendo così una ricchezza di ineguagliabile bellezza.

Per maggiori informazioni: https://www.raffaellobookshop.it/cento-cose-da-sapere-e-da-fare-a-pesaro