Pet Shop Days, presentato all’interno della categoria Orizzonti – Extra, è il film del regista statunitense Olmo Schnabel, volto già noto alla Mostra per aver prodotto nel 2019 Giants Being Lonely.

Alejandro, dopo aver inavvertitamente scatenato una tragedia, scappa di casa a causa del difficile rapporto col padre. Dal Messico giunge a New York dove incontra Jack, dipendente di un negozio di animali, con una situazione familiare alquanto simile alla sua. Tra i due l’attrazione è fin da subito tanto evidente quanto pericolosa: Alejandro trascinerà il compiacente americano nel vortice della malavita newyorkese tra droga e rapine. Non passa molto, però, prima che il passato di Alejandro bussi alla sua porta e le cose tra i due ragazzi inizino ad andare a rotoli.

Seppur provenienti da due ambienti ben diversi Alejandro e Jack stringono subitamente un forte rapporto: entrambi condividono problemi all’interno delle mura domestiche. Alejandro disprezza il padre e sente che il sentimento è ben più che corrisposto, ma ama la madre con tutto se stesso e la considera come l’unica ancora di salvezza che gli rimane: nel momento in cui, nell’agitazione e nella disperazione di un litigio, la investe ed è convinto di averla uccisa, non vede altra via d’uscita se non scappare il più lontano possibile dalla propria famiglia.

Jack, invece, appartiene alla tipica famigliola americana perfetta all’apparenza, ma che nasconde lo sporco sotto al tappeto: nell’idillio, infatti, si nasconde anche l’amante segreta del padre. Ed è grazie a tutto ciò che i due ragazzi sviluppano una forte connessione che, successivamente, verrà consacrata sotto l’egida del crimine grazie ai furti che compiono insieme.

Così come dichiarato dallo stesso regista e così come è esplicitato chiaramente in uno dei dialoghi perno dell’intera pellicola, è la delusione il tema centrale: la delusione verso la propria famiglia, la delusione verso se stessi e la delusione provata anche nei confronti dell’amato.

Pet Shop Days, alla fine dei conti, contiene tutti gli elementi di un tipico coming of age/teen movie americano che tutti conosciamo e che manca di una qualche scintilla che possa renderlo indimenticabile.