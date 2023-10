Camille ha 16 anni, è incinta di 4 mesi. È una futura madre-bambina figlia a sua volta di una madre-bambina, cacciata dalla famiglia quando era incinta. Ha provato ad abortire, è finita in ospedale. Gli assistenti sociali la affidano a una casa famiglia, un istituto che si prende cura di altre ragazze come lei, o vittime di violenza.



Il carattere di Camille stride con quell’ambiente così diverso da casa sua, l’unico del resto che abbia mai conosciuto.

Ma riesce a fare amicizia con Alison, una ragazza immatura e scapestrata che vive con la piccola figlia Diana nella casa famiglia, dove ha deciso di restare altrimenti le avrebbero tolto la piccola; e subisce l’autorità di Nadine, un’educatrice che non ha perso la fede nel suo mestiere. Poco alla volta, Camille riesce non a prendere un distacco ma a guardare in modo diverso l’ambiente in cui è cresciuta per capire cosa sia fare per il meglio del bambino che partorirà.

L’opera prima di Julie Lerat-Gersant, che scrive con François Roy, porta sul grande schermo la sua esperienza d’osservatrice nei centri francesi di accoglienza per madri adolescenti, ragazzine che si trovano in una situazione più grande di loro, e i loro neonati.

Vincitore di numerosi Premi e Riconoscimenti come il Premio Boccalino d’oro per “la sua vitalità forte e struggente e per la capacità di trattare con delicatezza e arguzia la complessità del microcosmo della struttura sociale che accoglie le ragazze madri” e Menzione Speciale Cinema & Gioventù al Festival di Locarno, presentato al Giffoni Film Festival e al Festival del Cinema di Napoli, Petites – La vita che vorrei… per te si porta dietro un capitale umano emotivo che non lascia indifferenti, e che tuona dentro lo spettatore.

È un dramma messo in scena con realismo e delicatezza senza toni lirici, che coglie le contraddizioni, la rabbia, la paura, il dolore, la tenerezza di Camille.