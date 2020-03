Ovvero la zoologia come espediente per la letteratura

Tra le mie mani si accomoda perfettamente una breve e curiosa raccolta di racconti, intitolata “Piccola guida tascabile agli animali pericolosi in letteratura”, una guida che spulcia le produzioni di diversi scrittori e individua un percorso tra le pagine che narrano momenti in cui la natura si ribella alla razionalità umana, presentando il suo lato misterioso. Gli animali pericolosi di queste storie non sono sempre bestie rare, si parla di ragni, scimmie, gatti, mosche… proprio per questo i racconti presentano un carattere inquietante, perché le creature pericolose vivono nella nostra quotidianità e non sempre sono quelle che pensiamo.

Ogni racconto è preceduto da una pagina in stile enciclopedico che, accompagnata da una tavola grafica, descrive le varie caratteristiche dell’animale unite a curiosità e miti che ha suscitato nel corso del tempo. E infatti le storie, seppur ambientate in ambienti facilmente riconoscibili – in alcuni casi di dickensiana memoria, presentano la fascinazione dei racconti di viaggi in terre lontane, di leggende tramandate attorno a un focolare che, nonostante la loro età, riescono ancora a produrre un brivido lungo la schiena.

William Wymarck Jacobs, Guy de Maupassant, Ambrose Bierce, Katherine Mansfield fino a Franz Kafka… sono tutti scrittori diversi ma che ben si amalgamano nello scorrere delle pagine, ciascuno sembra sostenere che il terrore si alimenta delle nostre superstizioni, fantasie e recondite paure. La letteratura aiuta a riflettere su un mondo apparentemente tranquillo, in realtà imprevedibile, in cui la bestia infine è una sola; il lettore può decidere se scoprirla pian piano gustando i racconti con pazienza uno alla volta, oppure concludere la lettura di questo piccolo tomo, così squisitamente curato, trattenendo il respiro fino alla rivelazione finale.

Piccola guida tascabile agli animali pericolosi in letteratura.

Ovvero la zoologia come espediente per la letteratura

ABEditore, 2019, pp. 190

€ 9,90