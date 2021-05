Da venerdì 21 maggio nel sito dell’I.C. E.L. Corner di Fossò – Vigonovo è possibile assistere al video “Piccola stella senza cielo”, che porta lo stesso titolo di una delle canzoni più belle del primo album di Luciano Ligabue cui si ispira. Il progetto didattico ideato dal Prof. Filippo Rossi della “G. Galilei” di Fossò e portato a compimento con la collaborazione dei proff. Nicola Rampazzo e Michele Zulian ha coinvolto oltre cento alunni delle classi prime delle scuole secondarie di 1° grado “G. Galilei” di Fossò e “G. Pascoli” di Padova.Gli allievi hanno intonato il celebre brano del cantautore Luciano Ligabue, un inno al coraggio di credere in sé e negli altri, riuscendo anche in questo tormentato anno scolastico a fare musica, nonostante gli ostacoli frapposti dall’emergenza sanitaria, a cominciare dalla distanza. La realizzazione del video, frutto di un complesso lavoro di montaggio di centinaia di video in cui gli studenti intonavano la canzone da casa propria, documenta in maniera molto più efficace delle parole le difficoltà incontrate per continuare a fare musica d’insieme in tempo di pandemia, specie alla luce delle pesanti restrizioni che hanno penalizzato l’insegnamento della musica. La “piccola stella” bella senza cercare di essere ciò che non è rischia di “bruciarsi” se non crederà abbastanza in sé stessa e se non si affiderà a “le altre stelle” che sono come lei. Il video è impreziosito dai disegni dei ragazzi e dalle animazioni del grafico Andrea Camporese che si alternano alle immagini degli studenti che cantano. Nel video trovano giustamente spazio, in occasione del centenario della morte di Dante, terzine della Divina Commedia.

Di seguito il link per visionare il video: https://youtu.be/eAuUUKarg_U.