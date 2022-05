Saranno Pierfrancesco Favino e Mario Martone, reduci dal trionfo all’ultimo festival di Cannes con Nostalgia, i protagonisti assoluti del weekend al Bardolino Film Festival.

Nella serata a bordo lago di sabato 18 giugno, infatti, Pierfrancesco Favino incontrerà il pubblico del festival proprio in occasione della presentazione di Nostalgia, ultimo lavoro di Mario Martone (in sala per Medusa) tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea.

Favino interpreta Felice, un uomo ritornato a Napoli per la madre dopo quarant’anni di assenza, che si troverà a riscoprire i luoghi ma anche i fantasmi del proprio passato.

La proiezione del film sarà preceduta da un incontro con l’attore, che riceverà il Premio Bardolino del BFF assegnato per meriti artistici ad un personaggio del mondo del cinema.

Nella serata conclusiva, domenica 19 giugno, torna il grande cinema di Mario Martone con Qui rido io, che riceverà il prestigioso Premio Ciak d’Oro assegnato ad uno dei film più apprezzati dell’ultima stagione.

Il film, incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta acclamato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, sarà proiettato nel corso della serata nella suggestiva cornice del lungo lago di Bardolino in collaborazione con Ciak, media partner della manifestazione. A ritirare il premio e presentare il film sono attesi il regista Mario Martone, l’attrice Cristiana Dell’Anna, tra i protagonisti della pellicola, e Ippolita Di Majo, sceneggiatrice del film con Martone.