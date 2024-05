Ping pong Una partita di storie, tra lettura ad alta voce e narrazione, con la coppia Danesin – Carabelli

Dopo il successo di Dlin dlon ops vrum, Susi Danesin, attrice di teatro per ragazzi che ha maturato una grande esperienza coi bambini nei laboratori di lettura, e l’illustratrice Francesca Carabelli tornano fra gli scaffali con un nuovo libro Ping pong Una partita di storie (edizioni Parapiglia, p. 45 € 13,50): vi si esplorano tutte le incredibili avventure di Andrea e del suo brillante cugino Max che devono andare a una festa in maschera. E decidere come mascherarsi non è facile. Specialmente se ci si mette anche la petulante vicina di casa… La lettura ad alta voce, divertente specie se viene fatta con gli altri instaurando sempre più fitte reti di relazione, è il punto di partenza con gli iniziali esercizi preparatori anche di questa nuova impresa editoriale. La novità più significativa è il peso dato alla narrazione. Le storie raccontate consentono, infatti, di spaziare tra i generi letterari passando dalla fantascienza al giallo , dall’horror al fantasy sino all’approccio con il fumetto. Il tour di presentazioni del libro che vedranno Susi Danesin in veste di performer toccherà festival di letteratura per ragazzi, librerie e biblioteche. Si inizia venerdì 24 maggio alle 18,30 alla libreria Heimat di Marghera (Venezia) per proseguire il 1° giugno al Festival Teatro fra gli alberi di Chirignago(Venezia). Altri appuntamenti a fine giugno per Storie merenda al Teatro Verdi di Padova e poi a luglio a Caorle, il 3 a Porto Santa Margherita e l’11 a Duna Verde. Le presentazioni riprenderanno poi in autunno.