Pioggia di stelle alla Mostra del Cinema 2018

VENEZIA – Manca pochissimo all’inizio della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e già l’attesa per le star di Hollywood comincia a scaldarsi. L’edizione 2018 della Mostra, che da qualche anno ormai sembra sempre più in forma, promette di consolidare il ritrovato appeal per il Festival più antico al mondo di attori e registi statunitensi.

A testimoniare la ritrovata importanza strategica del passaggio festivaliero anche per le produzioni americane, a quanto sembra, le defezioni sul red carpet da parte di attori e registi d’oltreoceano paiono quasi nulle (ma come sempre è saggio attendere l’ultimo minuto per le conferme). Così la Mostra del Cinema 2018 dovrebbe avere una passerella ricca di glamour e un’incandescente parata di stelle made in USA, a partire dal tanto agognato Ryan Gosling, assente (per il dispiacere di moltissimi fan) sul tappeto rosso degli ultimi passaggi festivalieri lagunari.

Ecco una Fotogallery per iniziare a gustare solo alcuni dei divi attesi a Venezia 75: