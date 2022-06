Pistoia ricorda Mauro Bolognini a cent’anni dalla nascita  

Il 28 giugno, nel giorno in cui il regista Mauro Bolognini avrebbe compiuto cent’anni, a Pistoia, la sua città natale, si dà il via a una serie di manifestazioni per celebrare la ricorrenza. Si inizia con un convegno che durerà due giorni e con altre iniziative collaterali.

Alle 10.00 presso la Sala Maggiore del Palazzo di Giano, l’apertura sarà con l’intervento dei rappresentanti degli enti che compongono il Comitato Nazionale “100 anni dopo”, cioè Regione Toscana, Comune di Pistoia, Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Centro Mauro Bolognini. Poi ci sarà la prolusione di Jean Antoine Gili su “Il regista che ho conosciuto”. Quindi l’apertura del convegno con Alberto Pezzotta che presenterà il convegno stesso, Monica Preti che parlerà di “Un nouveau regard. Una mostra per Mauro Bolognini” e Cristina Bragaglia su “Bolognini-Moravia: letture, trascrizioni e interpretazioni”.

Dal pomeriggio del 28 giugno e per l’intero giorno successivo si alterneranno più di venti relatori per approfondire numerosi aspetti dell’autore pistoiese. Il prolifico autore di capolavori quali Senilità, Il bell’Antonio, La viaccia, Metello, aveva lasciato in eredità alla città natale la propria vastissima collezione personale composta da soggetti, sceneggiature, progetti non realizzati, fotografie, corrispondenza, manifesti, bozzetti, appunti utilizzati sia per le sue attività a livello cinematografico che nel campo della musica lirica, della televisione e del teatro.

Tra le relazioni da segnalare quella di Barbara Sturmar, recente coautrice insieme ad Alessandro Cuk del libro “Italo Svevo tra cinema e letteratura” realizzato anche in collaborazione con il CINIT-Cineforum Italiano e che sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. La Sturmar parlerà del tema “Angiolina sul grande schermo. Svevo sceneggiato da Bolognini”. Inoltre, sarà presente anche Marco Vanelli, il direttore della rivista del CINIT “Cabiria” che nel pomeriggio di mercoledì 29 parlerà sul collegamento tra Tobino e Bolognini con una relazione intitolata “Per le antiche scale nel diario di Tobino”.

Da citare poi le relazioni di Roberto Cadonici, Presidente del Centro Mauro Bolognini, di Lorenzo Codelli, vicepresidente della Cineteca del Friuli e poi, tra gli altri, di Pietro Ammaturo, Pier Maria Bocchi, Andrea Pergolari, Michel Sportisse, Tommaso Mozzati e Domenico Monetti.

Da segnalare che la sera del 28 giugno verrà proiettato a Pistoia, al Piccolo Teatro Bolognini, il film “Fatti di gente perbene” con Giancarlo Giannini e Catherine Deneuve che verrà replicato, la sera successiva a Firenze, all’Arena degli Uffizi. Il mattino del 29 giugno, prima della ripresa del convegno, verrà inaugurata la mostra “Fatti di gente perbene” sempre a Pistoia nell’Auditorium della Biblioteca San Giorgio.