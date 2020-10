Giovedì 29 ottobre sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone si rinnova il rito del Premio Pordenone Musica, quest’anno consegnato a Michele dall’Ongaro, compositore, autore e conduttore televisivo, presidente e sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, tra i più apprezzati divulgatori del gusto musicale di quella categoria “forte” della musica – classica – così come chiamata da Quirino Principe, già premiato nel 2016.

Giunto alla sesta edizione, il Premio Pordenone Musica è l’unico riconoscimento che celebra le più autorevoli personalità del settore che, lungo l’intera carriera, si sono spese al servizio della didattica e della divulgazione musicale. Michele dall’Ongaro è stato preceduto, oltre che dal già citato Quirino Principe, anche da Piero Rattalino, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel e dal soprano Edda Moser.

L’evento sarà preceduto alle ore 17.30 dalla consegna del Sigillo della Città e da un incontro-intervista a cura di Maurizio Baglini, consulente musicale del Verdi. Uno spazio in cui dall’Ongaro avrà modo di approfondire i diversi aspetti della divulgazione e dell’educazione musicale, contestualizzati nel difficile periodo storico che l’arte e lo spettacolo dal vivo stanno attraversando. L’incontro sarà intervallato da alcuni momenti musicali: Maurizio Baglini interpreterà al pianoforte la Suite pianistica Autodafè, cinque modi per andare alla forca. Scritta da Michele dall’Ongaro nel 1989, per l’occasione la Suite accoglierà un sesto episodio che verrà presentato in prima assoluta proprio a Pordenone.

La giornata si chiuderà alle 20:30 con un concerto tributo a Ludwig van Beethoven nell’anno in cui ricorrono i 250 anni dalla nascita; in cartellone il Concerto per pianoforte, violino e violoncello op. 56, interpretato dall’Ars Trio di Roma e la Sinfonia n.4 in si bemolle Maggiore op. 60, diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati alla testa dell’Orchestra del Teatro Giuseppe Verdi.

