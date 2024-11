Premio letterario “Esplorando a Piedi”, prima edizione

Per la prima volta nella storia della FIE, Federazione Italiana Escursionismo, nasce un premio letterario dal titolo “Esplorando a piedi”. Attraverso di esso la FIE intende in primo luogo dar voce ai propri tesserate/i, ma anche ai non tesserati e ai simpatizzanti, che potranno così esprimere, attraverso il proprio potenziale creativo, un contributo scritto volto a valorizzare il movimento escursionistico nel suo complesso, da più punti di vista.

In secondo luogo, la volontà è quella di dare spazio a riflessioni e analisi innovative, per continuare ad alimentare ed arricchire sia la Rivista Escursionismo che il sito FIE Italia, punto di riferimento nel raccontare la vita della FIE, con la partecipazione attiva dei lettori.

Le categorie o gli ambiti nei quali è possibile contribuire sono i seguenti:

– Rispetto e salvaguardia della natura e dell’ambiente, prospettando eventualmente anche proposte e idee correlate al rapporto tra escursionismo e ambiente/natura, impatto umano sull’ambiente, impatti derivanti dal cambiamento climatico;

– Percorsi escursionistici nazionali, con particolare riferimento agli aspetti storici, artistici, religiosi e naturalistici correlati e sviluppati da tali percorsi; ricadute sociali ed economiche dello sviluppo di attività in outdoor e di turismo più sostenibile a livello ambientale;

– Benefici sulla salute a seguito di una sana pratica sportiva e dell’attività escursionistica, concepita anche come turismo lento.

Un’apposita giuria valuterà tutti i contributi che perverranno entro il 15 gennaio 2025 e stilerà una graduatoria attraverso la quale attribuire il premio previsto. Il montepremi complessivo pari a 2.000 euro verrà suddiviso per le 3 categorie citate, all’interno delle quali sono previsti tre premi per i tesserati FIE, di entità economica diversa a seconda del posizionamento in classifica, e un premio per ciascuna categoria riservato ai non tesserati FIE.

E’ possibile inserire il proprio contributo nel form raggiungibile a questo link: www.fiemediacenter.it.

Per conoscere i termini del bando, le specifiche del contributo da inviare e l’ammontare dei premi per ogni categoria si può accedere a questo link: https://www.fieitalia.it/esplorando-a-piedi-il-premio-letterario-della-federazione-italiana-escursionismo/.