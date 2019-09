Premio Mestre di Pittura 2019

Anche per questa terza edizione il Premio Mestre di Pittura conferma il suo successo, con quasi 400 partecipanti da tutta Italia e dall’estero. La partecipazione al bando era libera per tecniche e tema e senza limiti anagrafici o geografici. Sono state selezionate 53 opere che ora compongono l’esposizione nel Centro Culturale Candiani e sono pubblicate nel relativo catalogo.

La selezione è stata curata dalla giuria tecnica presieduta dallo storico dell’arte, docente e saggista Philippe Daverio e composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale: Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia; Giuseppe La Bruna, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; Michele Bonuomo, direttore del mensile Arte di Mondadori; Roberto Zamberlan, Fondazione Bevilacqua la Masa; Marco Dolfin, curatore della mostra e segretario di giuria.

Anche l’opera che verrà consegnata al vincitore è frutto di una selezione fatta dall’Accademia di Belle Arti con gli studenti della Scuola di Scultura: tra le loro proposte è stata selezionata un’opera in bronzo che si presenta come una tavolozza da pittore immaginata in una forma dinamica.

All’apertura dell’esposizione delle opere degli artisti selezionati seguirà venerdì 27 settembre al Teatro Toniolo di Mestre la proclamazione e premiazione dei tre finalisti assoluti, che riceveranno un premio in denaro (con 5000 euro per il primo classificato). Ci saranno inoltre un premio assegnato dalla giuria popolare, alcune borse di studio per i più giovani fra i selezionati, e anche per quest’anno l’ulteriore Premio Speciale Città di Mestre, destinato a opere che ritraggono la città.

Le edizioni recenti del Premio Mestre di Pittura, che ha ricominciato a esistere nel 2017, si ricollegano alla sua storia, dalla istituzione nel 1958 fino al suo abbandono negli anni Sessanta, e alla sua tradizione. Come allora, quando fra i partecipanti si trovavano i protagonisti della pittura veneta del Novecento, l’obiettivo è oggi promuovere l’arte pittorica contemporanea. Nel catalogo di questa edizione si trova anche un testo di approfondimento sulla storia del Premio Mestre e dei suoi protagonisti dal 1958 al 1968/69.

Il Premio Mestre di Pittura 2019 è organizzato dal Circolo Veneto, in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia e con il sostegno di Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Bevilacqua la Masa, M9, e realizzato con il patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia.

Mostra collettiva dei finalisti

Centro Culturale Candiani, Mestre

dal 18 settembre al 13 ottobre 2019

Inaugurazione mercoledì 18 settembre ore 18

Cerimonia di premiazione

Teatro Toniolo, Mestre

Venerdì 27 settembre ore 20

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili su:

www.premiomestredipittura.it