Presentata la nuova edizione di “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno”

“100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno”, quarto titolo della collana ideata e realizzata dalla scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli insieme al Gruppo Editoriale Raffaello,ha superato le aspettative tanto da renderne necessaria una nuova edizione. “Il grande successo di questa pubblicazione, con migliaia di copie vendute in meno di un anno, dimostra la grande attenzione nei confronti di Ascoli e la voglia di scoprire le sue bellezze – ha spiegato il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede del BIM T – Le novità inserite in questa pubblicazione vanno nella direzione di fornire un quadro sempre più ampio e completo ai visitatori e, perché no, agli stessi ascolani che vogliono scoprire i segreti della città”.

La collana in cui è uscita la pubblicazione “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno” è risultata vincitrice alla fine dello scorso anno di un premio internazionale piuttosto importante, lo Switzerland Literary Prize per la Letteratura di Viaggio. Questo risultato è il frutto della sinergia tra l’autrice e i soggetti che hanno sostenuto il progetto, riconoscendone il valore sin dal principio: il Comune di Ascoli Piceno e il BIM Tronto – Bacino Imbrifero del Tronto in primis, seguiti dagli sponsor Carisap, ISSM – Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli”, Magazzini Gabrielli e Cantina Pantaleone.

Tra le novità dell’edizione 2024 di “100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno” vanno menzionate l’apertura del Museo Diocesano ad Ascoli, i Carnevali storici del Piceno e il nuovo bookshop della Pinacoteca Civica. A tale proposito ha detto il professor Stefano Papetti, Direttore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno: “Dal rinnovato centro di informazioni turistiche, schermi interattivi consentono di programmare le visite ai Musei della Rete Comunale di Ascoli Piceno, che negli ultimi due anni si sono dotati di sofisticati strumenti multimediali per accompagnare il visitatore nel suo percorso, permettendogli di effettuare un’esperienza immersiva indimenticabile”. Proprio come le altre 100 attività proposte nel libro della Giacobelli, in vendita in tutte le librerie e negli store online.

Alla presentazione oltre all’autrice e al sindaco di Ascoli Piceno sono intervenuti il Presidente di Mete Picene,Luigi Contisciani, il Senatore e Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Sisma 2016 Guido Castelli, che ha annunciato la prossima uscita di un volume che racconterà e accompagnerà l’esperienza dei cammini finanziati dal progetto Next Appennino, e l’assessore della Regione Marche Andrea Maria Antonini, che ha anticipato come Chiara Giacobelli stia già lavorando per realizzare due nuove pubblicazioni, “ Fermo e la sua marca” e “Macerata e la sua marca”.