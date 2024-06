Presentato il Festival delle Idee, in programma fra Venezia e Mestre dal 23 settembre al 28 ottobre

Esplorando l’ignoto sarà il tema della sesta edizione del “Festival delle Idee” in programma, dal 23 settembre al 28 ottobre 2024. Apertura il 23 settembre con la scrittrice iraniana Azar Nafisi (dopo le anteprime dei mesi scorsi con Stefania Auci e il regista Matteo Garrone). Fra le novita di questa edizione una nuova sezione, Speech sulla musica, racconti di vita e di musica con protagonisti della scena contemporanea e un focus su temi legati al viaggio a cura del direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro che sarà affiancato dallo scrittore Alberto Toso Fei in una rievocazione di Marco Polo, alla scoperta non solo dei luoghi della sua vita ma anche di quelli di altri esploratori veneziani. Più di quaranta gli ospiti della manifestazione diffusa sull’intero territorio del Comune di Venezia : nelle Sale Apollinee del Gran Teatro la Fenice.

il 24 settembre è in programma il primo degli speech sulla musica e il 25, a seguire, il Maestro Roberto Cacciapaglia, per la prima volta a Venezia, condurrà il pubblico un viaggio attraverso le sue composizioni al pianoforte. Dal 26 settembre al 29 settembre nell’Auditorium dell’Museo M9 di Mestre si succederanno poeta e scrittore Franco Arminio, l’eclettico Cochi Ponzoni, lo scrittore Giuseppe Culicchia, il giornalista Antonio Di Bella la scrittrice, scienziata e divulgatrice Licia Troisi, autrice del best seller Cronache del mondo emerso, la giornalista Candida Morvillo, l’attrice Debora Villa, che ha creato una pièce ad hoc per il Festival, L’ignaro ignoto, il poeta professionista vivente più famoso d’Italia, Guido Catalano, il poeta professionista vivente più famoso d’Italia, accompagnato da Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista, il critico e storico dell’arte Flavio Caroli, il medico Franco Berrino e le sue istruzioni per alimentarsi con giudizio e non ammalarsi, la scrittrice Teresa Ciabatti e il giornalista de la Repubblica e scrittore Lucio Luca.

Al Teatro Malibran di Venezia il 2 ottobre lectio magistralis dello psichiatra Massimo Recalcati, il 3 lezione-spettacolo della “rockstar” della divulgazione scientifica Vincenzo Schettini. Altra sessione del festival dal 6 al 13 ottobre al Teatro Toniolo inaugurata dalle confessioni di una delle più grandi cantanti in attività Ute Lemper: a seguire sul palcoscenico mestrino Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti all’Agenzia Spaziale Europea, un incontro su temi legati ai disturbi alimentari in età giovanile, la lectio magistralis di Umberto Galimberti, l’influencer Edoardo Prati, la cantautrice e musicista Paola Turci e il critico musicale Gino Castaldone per finire Linus.

Altri appuntamenti ad ottobre a Venezia con il medico e ricercatore Roberto Burioni, il regista Gabriele Vacis e la pianista jesolana Gloria Campaner che si racconterà al pubblico e lo stesso patriarca di Venezia Francesco Moraglia per un viaggio sull’Ignoto condotto da Paolo Conti, editorialista del Corriere della Sera. Alcuni eventi saranno ad ingresso gratuito, altri a pagamento. Le prevendite saranno aperte da metà luglio, mentre per gli eventi gratuiti le prenotazioni – obbligatorie – inizieranno da metà agosto. Info anche su tutti gli appuntamenti del festival, annunciati e da annunciare, su www.festivalidee.it.