Presentato il programma di In-Edita a Forte Marghera: atelier aperti, tavole rotonde, performance e tour guidati per tutta l’estate

Sabato 1 agosto alle 18 l’apertura ufficiale degli atelier dei 9 artisti selezionati per la prima sessione. Sono stati oltre 100 gli artisti del territorio che hanno partecipato al bando per gli spazi al Padiglione 51.



Parte ufficialmente sabato 1 agosto 2020 alle 18 con l’inaugurazione degli atelier d’artista il programma pubblico di In-Edita, ideato da Marina Bastianello e lanciato dall’associazione culturale Venice Galleries View a Forte Marghera, con il supporto del Comune di Venezia e in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera. Fino al 20 settembre, l’area antistante il Padiglione 51 e molti altri luoghi e spazi del Forte e della città metropolitana saranno coinvolti nelle iniziative in programma: apertura al pubblico degli atelier e incontri con gli artisti, tour guidati tra Forte Marghera, Mestre e Venezia, tavoli di lavoro e confronto, performance. In-Edita si chiuderà quindi con una mostra diffusa che valorizzerà i lavori realizzati dagli artisti nei prossimi mesi.



I 9 artisti del territorio selezionati per la prima sessione di DEDALO – Art Studios, gli atelier diffusi per i quali sono state raccolte oltre 100 application, tutte di alto livello, in meno di due settimane – hanno preso posizione nel Padiglione 51 a partire dal 20 luglio, ma il loro lavoro si svolgerà nel pieno rispetto del distanziamento sociale e in totale sicurezza, principalmente all’aperto, proprio in mezzo ai visitatori che abitualmente frequentano gli spazi e utilizzano i servizi di Forte Marghera, uno dei luoghi più iconici della città metropolitana.