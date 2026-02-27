Presentato il restauro del Salone Centrale del Casino Venier

A Venezia restaurato il salone centrale del Casino Venier

Con il completamento del restauro del Salone centrale, si avvia nella città lagunare alla conclusione l’impegnativo progetto di restauro del Casino Venier, uno dei gioielli dell’architettura veneziana del ‘700. I sorprendenti risultati dei lavori condotti dell’architetto Gea Storace sono stati presentati dal Presidente di Alliance Française, Gilles Debonnet, da Paola Marini, Presidente dei Comitati Privati per Venezia, dall’assessore Paola Mar e da Roberto Coin, con il sostegno del Comitato Italiano per la Salvaguardia di Venezia, in ricordo di Barbara Berlingieri.

Come ha spiegato il Presidente Debonnet “Il restauro del Casino Venier sarà definitivamente portato a termine con i lavori nella Sala di Conversazione sostenuti dalla Fondazione di Venezia, da Guillaume e Sylvie Roehrig e da Antoine e Virginie Merlaut, ottemperando gli impegni assunti da Alliance Française con il Comune di Venezia”.

Presentando i lavori l’Architetto Gea Storace ha messo in evidenza come sin dal primo sopralluogo “l’apparato decorativo della sala apparisse il cattivo stato, con gravi lesioni dell’intonaco e piccole cadute di elementi in stucco e di grandi parti della doratura. Numerose ed evidenti erano le ridipinture e i ritocchi, nonché le stuccature in corrispondenza delle numerose lesioni”. Oltre al consolidamento alla pulitura il lavoro di restauro ha cercato di restituire, laddove possibile, ha proseguito la restauratrice “le tonalità originali delle superfici decorate. L’integrazione delle parti mancanti degli stucchi e delle dorature e il ritocco hanno completato l’intervento di restauro”.

A rendere possibile intervento di restauro è stato il generoso intervento di Roberto Coin, Presidente di Roberto Coin S.p.A. “Due anni fa avevo chiesto a Barbara Berlingieri, con cui avevamo collaborato in passato – ha raccontato Coin – di consigliarmi un’opera da restaurare a Venezia. Poco tempo dopo, purtroppo, Barbara si è ammalata. È stato allora che l’amica Bianca Arrivabene mi ha informato che il Casino Venier, sede veneziana di Alliance Française, necessitava di un restauro urgente: abbiamo scelto di procedere subito, ed oggi sono felice che ci si ritrovi qui ad ammirare lo straordinario lavoro fatto da Gea Storace”.

“L’Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia – ha sottolineato la Presidente, Paola Marini – è lieta di aver dato un contributo operativo al rilancio dei restauri delle preziose finiture interne del Casino Venier avviati nel 2023 dal Comité français pour la sauvegarde de Venise. Ciò è stato possibile grazie alla connessione con Pilar Coin creata da Bianca Arrivabene e con il coinvolgimento di un altro associato, il Comitato Italiano per Venezia, intervenuto in memoria di Barbara Berlingieri”.

Erano oltre 200 i casini nella Venezia del 1700. Di questi soltanto tre sono ancora esistenti il Ridotto dell’Hotel Monaco, Palazzetto Bru Zane e, appunto, il Casino Venier. “Il restauro del Salone Centrale restituisce alla città – sono le parole dell’Assessore Paola Mar – uno spazio di straordinario valore storico e culturale, riportando alla luce la qualità artistica di uno dei gioielli dell’architettura veneziana del Settecento.”