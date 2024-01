Dal regista Premio Oscar per Man on wire e de La teoria del tutto, scritto da Neil Forsyth, il 1° febbraio arriva al cinema un lento e serio biopic che racconta gli aspetti meno noti di Samuel Beckett, una delle figure più rivoluzionarie e influenti del Novecento, autore di capolavori come Aspettando Godot, Giorni Felici e Finale di Partita.

La scelta narrativa predilige il Beckett famigliare e intimo, la sua opera è in secondo piano, mentre non si accenna alla risonanza mondiale delle sue opere (forse la sceneggiatura lo dà per scontato iniziando il racconto dalla consegna del Nobel).

In circa 100 minuti Dance First espone, e sintetizza – strutturando il film in capitoli, evocando così l’opera di Beckett – i momenti più importanti della vita del drammaturgo inglese (la madre arcigna, la morte del padre, l’incontro con Joyce e sua figlia, il trasferimento in Francia e la Seconda Guerra Mondiale, moglie, amante e opere). Come si diceva, si parte dal Nobel nel 1969.

Durante la cerimonia Beckett (interpretato nei suoi ultimi anni da G. Byrne ) accoglie la proclamazione del suo premio con un mesto “che catastrofe” rivolto alla moglie Suzanne (Sandrine Bonnaire). Sale sul podio, non saluta, non dice nulla, si arrampica sui tralicci dei fari e scompare in una caverna pietrosa ed sabbiosa dove un altro Beckett (sempre Byrne ma vestito in modo diverso) lo sta aspettando. Una conversazione tra i due Beckett è il pretesto scelto per raccontare la sua storia.

Dance First è un film lirico e cerebrale, formale e trattenuto nella sua struttura purtroppo monotona.

Il tono da radiodramma recitato da personaggi austeri non riesce ad accendere la scintilla della curiosità. Manca il pathos che riuscirebbe a rendere avvincente questo biopic.

Al Cinema dal 1 febbraio con BiM.