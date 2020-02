«Prima della pensione» di Bernhard secondo Elena Bucci e Marco Sgrosso

«Una commedia dell’anima tedesca»: questo è l’emblematico sottotitolo di Prima della pensione, uno dei testi più graffianti e caustici di Thomas Bernhard, andato in scena con la regia di Claus Peymann il 29 giugno del 1979 a Stoccarda.

Peymann e Bernhard rappresentano quasi un’endiadi, nel senso che il primo ‘completa’ l’altro negli allestimenti e nelle trasposizioni sceniche. Lo scrittore austriaco, purtroppo poco frequentato negli ultimi tempi dai teatranti italiani, aveva già composto libri fondamentali come Gelo, o ancor di più lo straordinario Perturbamento (1967), tradotto in modo ineccepibile in italiano da Eugenio Bernardi nel 1981 per Adelphi, ma doveva ancora scrivere il volume per cui è più conosciuto, Il soccombente, uscito nel 1983. Ma ampia e geniale, oltre che parallela, è anche la sua produzione teatrale, dove forse Bernhard esprime ancora meglio la sua vocazione irridente e dichiaratamente ‘antisistema’.

Uscita per Ubulibri nel 1999 nella funzionale traduzione di Roberto Menin, Prima della pensione è soltanto apparentemente una pièce ‘politica’, perché si ispira a una vicenda reale, nella quale un gerarca nazista, lungi dall’essere condannato per crimini contro l’umanità, lasciato passare il giusto ‘tempo di decantazione’ nascondendosi, torna a ricoprire incarichi di primo piano nelle istituzioni democratiche del secondo dopoguerra.

Lo scenario cui si assiste è una relazione triangolare, costituita da due sorelle, Vera e Clara, e da un fratello, Rudolf Höller, «presidente del tribunale ed ex ufficiale delle ss», come indica l’elenco dei personaggi iniziale. Il tutto è incentrato su una ricorrenza scabrosa, da festeggiare in famiglia al riparo di occhi indiscreti: il compleanno di Heinrich Himmler, il famigerato criminale dell’epoca nazista che Rudolf celebra ogni 7 ottobre, puntualmente ubriacandosi e spesso costringendo una delle due sorelle, Clara, a vestire la tristemente famosa casacca degli internati nei campi di concentramento.

La violenza irridente di Bernhard però, come al solito, va molto oltre le situazioni in cui ambienta i suoi lavori teatrali: ciò che è in gioco, in realtà, sono i rapporti interpersonali che sono ormai radicati in questo singolare terzetto: Vera è da anni l’amante del fratello («Quello che c’è tra me e Rudolf / è qualcosa di pulitissimo di puro» dice con aria di rimprovero alla sorella costretta in carrozzella a causa di un bombardamento americano); Clara è una paraplegica ‘dissenziente’, ammantata di idee socialiste e rivoluzionarie; Rudolf un paladino dell’ecologia ante litteram (è riuscito a impedire, dall’alto della sua posizione, l’abbattimento degli alberi di fronte alla propria casa, spingendo a costruire la fabbrica prevista in quei luoghi a molti isolati di distanza). Tutto il primo atto, Rudolf assente, è un dialogo/monologo tra Vera e Clara, la prima logorroica l’altra rabbiosa e per lo più silente, ma in grado di dare risposte taglienti e corrosive. Le due sorelle sono figure archetipiche, che rimandano in parte a celebri coppie sororali quali Antigone e Ismene, Elettra e Crisotemi, o – per tornare al Novecento – alle celebri Claire e Solange delle Serve di Genet. Ma il loro colloquiare trasmette tutto il sarcasmo dell’autore, che sin dalle prime battute conduce il pubblico in un luogo straniante e paradossale, fruibile – oltre che dai tre protagonisti – soltanto da una giovane domestica sordomuta, che non potrà raccontare a nessuno le efferatezze di quella casa. Sullo sfondo aleggia la figura agghiacciante del padre, più volte chiamato in causa da Vera e da Rudolf per sostenere le proprie argomentazioni.

Passiamo ora dal testo allo spettacolo visto alcuni giorni fa, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, al Teatro Ca’ Foscari di Venezia, che continua nella sua coraggiosa rassegna/declinazione di drammaturgie contemporanee. La regia di Prima della pensione firmata a quattro mani da Elena Bucci e Marco Sgrosso, tra i migliori artisti delle scene nazionali, restituisce intatto e pure amplificato il senso dell’operazione messa in atto da Bernhard, costruendo proprio una crudele, sottilissima commedia, per tornare a quanto si diceva all’inizio. Questa versione della pièce acquisisce e trasmette il potere sulfureo delle battute/versi dello scrittore austriaco, e fa sorridere amaro nella disamina di queste tre individualità costrette (e oppresse) nella coazione a ripetere dei medesimi gesti e pensieri. Tutto è falso, sembra dire l’autore. Ma è proprio l’impossibile ricerca della verità il suo motore creativo, e in questo il testo non ha nulla di diverso dalle molte altre opere, come Alla meta, Una festa per Boris o Immanuel Kant (che Alessandro Gassmann ha saputo leggere con intelligenza nel 2010), per citarne soltanto tre. La Bucci esalta la sua Vera in un pastiche tra infantilità e divismo anni Venti, riuscendo a coinvolgere gli spettatori nel vortice di parole bernhardiano, e arrivando quasi a ‘legittimare’ il suo status di incestuosa, adorante compagna del fratello nazista. Ma altrettanto convincente è Marco Sgrosso negli scomodi panni di Rudolf: nel 1999, appena uscita la raccolta in cui è inserita questa pièce, Piero Maccarinelli l’aveva messa in scena, con mostri sacri come Milena Vukotic e Valeria Moriconi e nientemeno che Umberto Orsini nel ruolo del giudice/gerarca. Ma quella caratterizzazione, almeno a chi scrive, era parsa meno azzeccata delle due femminili: il giudice Höller risultava un uomo tutto d’un pezzo, per nulla pentito e anzi altero, immutabile nelle sue convinzioni e, in estrema sintesi, dotato di una certa potenza. Tutto diverso è il personaggio incarnato da Sgrosso, che ne evidenzia invece le palesi e patologiche fragilità, la violenza nevrotica e meschina, il vuoto esistenziale che gli si apre davanti essendo, come suggerisce il titolo, alle soglie della pensione. Quest’interpretazione ravviva il riso raggelante di Bernhard, entomologo dell’essere umano e delle sue miserie.

Del resto, al di là della ricerca inesauribile e devastante della verità, un altro elemento caratterizza tutti i testi del drammaturgo austriaco, vale a dire la loro intrinseca, dichiarata metateatralità. Basti pensare a Minetti, fosco dramma sulle ‘spoglie’ di un grand’attore (non a caso interpretato dallo stesso dedicatario, Bernhard Minetti, e più tardi altrettanto magistralmente, in suolo italico, da Gianrico Tedeschi), o a Ritter, Dene, Voss, che per titolo utilizza i cognomi degli stessi interpreti della prima del 1986, Ilse Ritter, Kirsten Dene e Gert Voss (naturalmente per la regia di Peymann), e ha consentito una magnifica prova d’attore a Massimo Popolizio, Maria Paiato e Manuela Mandracchia nel 2007 (per la trasparente regia ancora di Maccarinelli). Anche in Prima della pensione l’elemento metateatrale emerge in modo diffuso e sistematico, a cominciare dai continui riferimenti a spettacoli che Vera amerebbe vedere, impedita in questo dal rifiuto di Clara, che per costringere la sorella in casa utilizza senza remore il senso di colpa collegato alla sua disgrazia («Un Amleto nuovissimo / […] a me sarebbe piaciuto / cosa avrebbe detto la gente / se m’avesse vista sola nel palco / senza di te / Dove ha lasciato la sua povera sorella / avrebbero detto». Ancora maggiormente, entriamo in un mondo in bilico tra realtà e scena quando, nel primo atto, Vera si rivolge così a Clara:

Abbiamo imparato a memoria il copione

i ruoli sono assegnati da trent’anni

ognuno ha la propria parte

ripugnante e anche rischiosa

i costumi sono assegnati

guai se qualcuno si mette addosso i panni dell’altro

Quando dovrà calare il sipario

lo decideremo solo noi tre insieme

Nessuno di noi ha il diritto

di calare il sipario quando gli fa comodo

sarebbe contro la regola

In certi momenti mi sento proprio come se fossi

su un palcoscenico

e non provo vergogna degli spettatori

non come ti vergogni tu

che sei quasi impazzita dalla vergogna

io non mi vergogno

Noi continuiamo a esistere

solo suggerendoci la battuta l’un l’altro

sempre

tu io e Rudolf

finché ci sta bene

vedremo come va a finire

Anche questa sensazione di ‘finzione scenica’, di eterno e perverso gioco delle parti, si percepisce con molta evidenza all’interno di tutto lo spettacolo, che raggiunge la giusta tensione nel trattare tematiche scabrose e drammatiche come l’antisemitismo che pervade la società (argomento peraltro minacciosamente attualissimo) o il riciclo di ex nazisti nella vita pubblica e lo sberleffo irrinunciabile verso certa borghesia corrotta e ipocrita, che è il vero e principale obiettivo polemico di Bernhard. Se proprio si vuole trovare un punto debole, forse sta nell’interpretazione un po’ monocorde di Elisabetta Vergani nei panni di Clara, che enfatizza soprattutto l’astio e il rancore per i suoi due fratelli/aguzzini. Ma anche questa, probabilmente, è una scelta registica, e la lettura della compagnia Le Belle Bandiere, pur trattandosi di un testo denso e difficile da portare in scena, conquista gli spettatori sin dalle prime battute, tanto che le due ore e mezza di rappresentazione volano via velocissime fino al finale coccolone di Rudolf, che si accascia sul tavolo della sala da pranzo.