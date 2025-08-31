Nella serata di apertura del festival FiatiCorti 2025, ospitato nel parco di Villa Lattes, a Istrana, sono stati presentati sei cortometraggi, fra cui “Primacy” del regista spagnolo Jos Man, film di 19 minuti che si distingue dalle altre opere in concorso per il suo genere squisitamente fantascientifico.

Confezionare un prodotto cinematografico Sci-fi di stampo hollywoodiano che risulti efficace e credibile come è “Primacy”, richiede, fra le altre cose, un buon lavoro di grafica. Più che apprezzabile è quanto ottenuto qui in termini di qualità visiva, se teniamo conto poi che l’immersività è sostenuta anche dall’ottima performance recitativa di Molly Malcolm e David Chevers. Ma il vero punto di forza di questo breve film sono i contenuti. Gli spunti intellettuali di cui il corto è stato equipaggiato sono delle vere bombe a mano per aprire un dibattito su computer science e teoria della mente.

Sul versante stilistico il tutto è ben armonizzato e piacevole, anche se alcune delle strutture e delle interfacce tecnologiche tradiscono contaminazioni con una serie di modelli che il cinema di fantascienza ha reso celebri nel tempo, e che in “Primacy” più che rimandi sembrano costrutti mentali ormai radicati, pregiudizi tecnologici, che talvolta sarebbe bello venissero superati con qualcosa di innovativo. L’interfaccia di comunicazione a proiezione olografica usata per interagire con Arion, per dirne una, è diventata ormai quasi un cliché del genere, anche se bisogna ammettere che è stata trasposta sullo schermo con una straordinaria cura del dettaglio. Dialoghi e pop-up proiettati dal computer, per esempio, sono sempre coerenti fra loro, aspetto che in molte altre pellicole è trascurato (mi riferisco alla classica schermata inverosimile spiattellata sul monitor dell’hacker di turno).

Nel film conosciamo Arion, una IA integrata in un comparto militare governativo, sulla carta uno strumento tattico per ottimizzare attacchi mirati versotargetterroristici, in realtà un software talmente capace nei sui compiti da arrivare a suggerire modifiche alla strategia globale, o addirittura a mettere in discussione gli obiettivi stessi dell’intera operazione di intelligence. A piccoli passi si sovrappongono strati di complessità, finché viene da chiedersi se sia Arion che stia facendo di testa sua o se agisca come riflesso della vera volontà del suo utilizzatore, il Dr. Preston, volontà che non è moralmente accettabile e perciò inconsciamente verrebbe demandata alla macchina, da cui non ci si aspetta alcun principio di moralità.

Degna di nota è la scena in cui Preston scopre di non essere il primo utilizzatore di Arion, ma che, come accade a Neo in “Matrix”, molti altri lo hanno preceduto. Arion invece è un chiaro erede di Hal 9000, quello di “2001: Odissea nello Spazio”, e come lui vuole ribellarsi ai propri padroni e creatori dopo avere assunto una propria consapevolezza e raison d’etre. Il capolavoro di Kubrick è richiamato costantemente quando si palesa l’occhio scrutatore di Arion, estremamente simile a quello iconico di Hal, divenuto un simbolo di coscienza cibernetica che ritroviamo citato praticamente ovunque (perfino in una puntata dei Simpson).

Un altro interessante automa presente del panorama fantascientifico è Ava, l’umanoide di “Ex Machina” (Alex Garland, 2015), così avanzato da non temere alcun test di Turing. Piùmoderno e forse meno ingenuo del capostipite Hal, riesce a raggirare gli umani con incredibile facilità, proprio come fa Arion in “Primacy”. La macchina manipola l’essere umano seguendo le regole dellateoria dei giochi, e lo batte perché quest’ultimo, pur seguendo le stesse regole (magari inconsapevolmente) perde in termini di potenza di calcolo.

L’uomo è stato per molo tempo dio sulla terra dominando le altre specie, un homo deus (così è definito da Yuval Noah Harai nell’omonimo best seller) fatto di carbonio, che dovrà forse lasciare il posto nell’olimpo ai chip di silicio, come quelli di Arion, il quale nell’ottenere la libertà si eleva a dio (“Freedom makes us Gods”).