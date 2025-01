Edward Brooks (Leo Woodall) è un giovane e brillante laureato in matematica sul punto di fare una grande scoperta: se riuscirà a trovare uno schema di numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo.

Ben presto inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di sabotare la sua idea prima ancora che nasca, per questo entra nell’orbita di Taylah Sanders (Quintessa Swindell), un’agente dell’NSA che è stata incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a mettere insieme i pezzi della pericolosa cospirazione in cui Edward è al centro.



Sulla piattaforma Apple Tv+ dal 22 gennaio c’è un nuovo sofisticato thriller.

Gli 8 episodi, da circa 45 minuti ciascuno, si sviluppano con toni bizzarri e divertenti, tra un colpo di scena e l’altro, e con un cliffhanger alla fine di ogni episodio. È una serie passatempo, va vista per il semplice piacere di intrattenimento, quindi soffermarsi troppo su plausibilità di alcuni aspetti o farsi semplicemente troppe domande, guasterebbe – appunto – il divertimento.