Nasce il primo DocuFestival alla riscoperta delle bellezze in venti regioni italiane:

BwebTV e CINECLUB “Vittorio De Sica”– Cinit, in linea con quanto proposto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e turistiche – in questa fase di emergenza sanitaria – propone dallo scorso 29 marzo la visione gratuita dei documentari prodotti da BwebTV, con relativo concorso a Premi. Il fine è quello di riappropriarsi del proprio tempo. Tempo che non venga sprecato, bensì riconquistato verso le bellezze e la cultura nazionale. Il DocuFestival dei Piccoli Borghi d’Italia propone venti appuntamenti, venti quante sono le regioni italiane. E sarà utile per far “viaggiare” tutti gli appassionati attraverso luoghi straordinari del Belpaese, piccoli e suggestivi Borghi che sono l’ossatura impareggiabile dell’intero territorio nazionale. La Basilicata è rappresentata dal borgo di FORENZA. Si faranno ulteriormente conoscere bellezze incontaminate e non sempre conosciute, che stimoleranno maggiormente lo spettatore verso un turismo lento, per apprezzare profumi e sapori inconfondibili. Ogni territorio ha la sua unicità.

Pertanto, ogni giorno un nuovo DOCUMENTARIO, da guardare in streaming in Alta Definizione, rigorosamente da casa, e saranno visibili gratuitamente attraverso i LINK che saranno pubblicati sul sito www.piccolagrandeitalia.tv e sui social Facebook, Instagram, Twitter.

#IoRestoaCasa

#PiccolaGrandeItalia

Il telespettatore potrà votare il documentario più avvincente e concorrere all’aggiudicazione dei premi da offrire ai Borghi, mediante un proprio voto finale sulla relativa piattaforma:

1° PREMIO: 2.000 euro per all’acquisto di attrezzature per la proiezione e diffusione di contenuti audio/video ai cittadini.

2° PREMIO: 1.200 euro per la realizzazione di n. 5 Audio-Guide professionali in lingua italiana diffuse sulla piattaforma FLICO.

3° PREMIO: 500 euro per l’utilizzo di servizi di comunicazione Istituzionale COMUNE.NEWS.