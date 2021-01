In occasione della settimana della Memoria 2021, l’Amministrazione Comunale e l’associazione Echidna, che con Cristina Palumbo cura la rassegna #TempoPresente, hanno invitato al Teatro Comunale Quirino de Giorgio di Vigonza la compagnia teatrale di Jacob Olesen per rappresentare dal vivo lo spettacolo dedicato a Primo Levi già in programma, diretto da Giovanni Calò e interpretato da Jacob Olesen, con le musiche di Massimo Fedeli e le immagini tratte dalle opere di Eva Fischer.

La produzione live aprirà al teatro comunale e in totale sicurezza un cantiere produttivo da sabato 23 fino a lunedì 25 e sarà trasmessa in streaming domenica 24 gennaio alle ore 18 sul canale YouTube del Comune di Vigonza e sui social collegati. Lunedì 25 alle ore 10 la registrazione sarà trasmessa su YouTube Tam Teatromusica con invito a tutte le classi medie superiori e III medie di primo grado di collegarsi per il Giorno della Memoria 2021 (Informazioni: www.tamteatromusica.it/teatroragazzipadova).

L’Assessora alla Cultura Catia Facco ha voluto questa iniziativa sia per offrire alla cittadinanza e alle scuole un importante appuntamento in occasione della Settimana della Memoria che per ristorare, anche se in parte, gli artisti e operatori della cultura fermati nella loro attività occupazionale dalla lunga pandemia.

Il recital letterario, che dà voce alla testimonianza di Primo Levi per non dimenticare, sarà ospitato anche dallo Stabile del Veneto sulla piattaforma digitale gratuita Backstage.