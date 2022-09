Secondo lungometraggio di Roberto De Paolis, Princess ha inaugurato, in concorso, la sezione Orizzonti di Venezia 79. La storia è quella della protagonista che dà il titolo alla pellicola, una giovane prostituta nigeriana costretta a lavorare nei dintorni di un bosco vicino al lungomare di Ostia. In periferia, perché Roma città è riservata alle prostitute di pelle bianca. Princess si apre con i titoli di apertura redatti in un carattere che rimanda al mondo delle favole anche se, della favola, il film di De Paolis non ha nulla e laddove se ne percepiscono – nella struttura – gli echi, sono solo distorti e dissonanti.

Il ruolo da protagonista è affidato a Glory Kevin, attrice non protagonista classe 1996 di una bravura e disinvoltura disarmanti. Accanto a lei un attore che è un’autentica garanzia: Lino Musella, impegnato nel ruolo di Corrado: l’uomo che potrebbe e in qualche modo vorrebbe cambiare il destino di Princess.

Roberto De Paolis costruisce il suo Princess, vera e graditissima rivelazione nel panorama cinematografico italiano, a partire dai racconti delle prostitute nigeriane vittime di tratta, che vediamo – proprio come Glory Kevin – interpretare il ruolo di loro stesse nel film. Princess non presta mai il fianco alle paludi della retorica, della banalizzazione e della denuncia viziata dalla patina dell’ipocrisia.

De Paolis racconta la realtà dello sfruttamento della prostituzione dal punto di vista delle ragazze nigeriane, confezionando un riuscitissimo pezzo di cinema con uno sguardo lucido, pulito e sincero. Un film che convince in pieno e di cui, in un panorama spesso poco incline agli sguardi inediti, si sentiva davvero la mancanza.