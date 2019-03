Proclamate le Marie del Carnevale 2019

di Alberto Pagan

Elette le Marie del Carnevale 2019: Linda Pani è la Maria del Carnevale di Venezia 2019 ed Eleonora Boscolo è la Maria del Lettori del Gazzettino.

La Maria del Carnevale è stata scelta dalla giuria composta da 18 giurati, tra cui l’assessore al Turismo Paola Mar, il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti, il presidente dell’Associazione Piazza San Marco Claudio Vernier, la pluricampionessa di voga alla veneta Gloria Rogliani.

“Sono felicissima, sto iniziando a metabolizzare adesso la notizia perché ancora non ci credo. Già essere tra le 12 Marie è una grandissima soddisfazione, ma l’aver vinto e sapere che sarò io l’Angelo del prossimo Carnevale è una cosa che mi riempie davvero di gioia. Il mio sogno nel cassetto era proprio questo, fin da bambina speravo di poter scendere dal campanile. In futuro mi piacerebbe fare l’attrice e la conduttrice televisiva, vorrei studiare per crescere a livello artistico e professionale”.

Alla condzione Maurizio Agosti, in arte principe Maurice che ha intrattenuto il pubblico e ha presentato alcune delle maschere più belle del Carnevale.