Prolungata la mostra “Monet: The Immersive Experience” a Milano

Monia Rota è autrice, ghostwriter, editor e mentore letteraria. Collabora quotidianamente con una libreria ed è docente di Comunicazione e Competenze trasversali per una Fondazione riconosciuta dallo Stato. Per dirla in altro modo, si occupa di libri e parole in ogni momento della sua giornata. Infatti, ha all’attivo circa cinquanta titoli (partecipazioni a vario titolo e con diversi pseudonimi). Ama le commistioni, che considera una delle strade per creare dell’arte originale, e condisce di questa convinzione e della sua passione ogni esperienza che si trova a vivere.