Prolungata la mostra “Monet: The Immersive Experience” a Milano

La mostra digitale, inaugurata nel novembre 2025 presso gli spazi di Ventura Milano, nel cuore del quartiere Lambrate, è pensata per celebrare il maestro dell’Impressionismo tramite una formula contemporanea, capace di coniugare arte e innovazione tecnologica.
Non mancano le riproduzioni su tela di molti dipinti celebri nè dell’iconico ponte con i glicini che i visitatori possono attraversare.
Il capoluogo lombardo prolunga fino a metà maggio il suo omaggio a Claude Monet con l’esposizone “Monet: The Immersive Experience”.
Un viaggio immersivo tra luci, suoni e colore
L’esposizione occupa oltre 2.000 metri quadrati e immerge gli spettatori in spettacolari proiezioni su più livelli, avvolgendoli di animazioni e suoni.
L’innovazione digitale, grazie a tecnologie di mapping e immagini in alta definizione, permette agli spettatori di camminare dentro 300 opere iconiche, dalle celebri Ninfee a Impressione, levar del sole, per un’esperienza che travalica i confini di una tradizionale visita in una pinacota.
Animazioni, effetti sonori e un racconto visivo accompagnano il pubblico nel cuore dell’universo creativo del Maestro, restituendo movimento alla forza della luce, del colore e l’atmosfera dei paesaggi che hanno rivoluzionato la storia dell’arte.
Realtà virtuale e interattività
Uno dei punti di forza dell’esperienza è la Sezione Vip, dove la realtà virtuale permette di esplorare dall’interno (con un accompagnatore d’eccezione) otto capolavori dell’artista, facendo entrare il pubblico nei suoi scenari e processi creativi.
Un format internazionale
La mostra è prodotta da Exhibition Hub, realtà con oltre 250 esposizioni immersive realizzate nel mondo, in collaborazione con Fever, piattaforma per la scoperta di eventi e intrattenimento.