Sono passati mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

La serie riprende circa un anno dopo la decisiva Battaglia di Starcourt Mall, i fan si ricordano di certo l’epico finale della terza stagione. E ora rieccoci qui per la prima parte della quarta stagione dell’iconica serie Stranger Things.

Non avrete un attimo di tregua nei primi 7 episodi del I volume della serie creata dai Duffer Brothers.

Dal 27 maggio Netflix renderà disponibili i primi 7 episodi (da circa 65/streaming 70 minuti ciascuno) dal Primo Luglio gli ultimi due (dalla durata di due ore e mezza).

I Duffer Brothers hanno curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Caitlin Schneiderhan ha scritto la sceneggiatura dell’episodio 3, Paul Dichter quella dell’episodio 4, Kate Trefry quella dell’episodio 5 e Curtis Gwinn quella dell’episodio 6.

Netflix conferma che ci sarà una quinta e ultima stagione, atto conclusivo della serie.

Abbiamo visto i primi 7 episodi in anteprima. Preparatevi a non avere un attimo di tregua e a immergevi in un’atmosfera più cupa e spaventosa di quella cui ci siamo abituati finora.

Non c’è un solo membro della banda che non stia lottando per sé stesso, sì, ma soprattutto per gli amici!

Si divideranno in 3 gruppi, 3 linee temporali, tutti in una corsa al cardiopalma contro il tempo. Una strana potenza si è risvegliata nel Sottosopra e ha sete di anime.

Non vediamo l’ora che sia il primo luglio, del resto non ci potevamo aspettare di meno da una serie che si ispira e omaggia due maestri come Steven Spielberg e Stephen King.