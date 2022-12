Prosa, danza e show musical-acrobatico nei teatri veneziani a cavallo fra ’22 e ’23

Fra Santo Stefano e l’Epifania va in scena sia al Goldoni di Venezia che al Toniolo di Mestre una programmazione specificamente pensata per le feste. Si inizia mercoledì 28 dicembre alle 19 (repliche alla stessa ora il 29 e 30, alle 21, invece, il 31 con brindisi finale) al Teatro Goldoni con Gl’innamorati di Carlo Goldoni messo in scena dagli attori della Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto diretti da Andrea Chiodi, nell’adattamento di Angela Demattè. Ancora un volta il classico goldoniano offrirà nuovi spunti di riflessione. I litigiosi Eugenia e Fulgenzio saranno protagonisti di una storia d’amore molto più sfaccettata di quel che sembra, dietro la quale si nascondono tensioni capaci di superare anche le contraddizioni tipiche dell’amore romantico: gli interpreti sono Gianluca Bozzale, Gaspare Del Vecchio, Riccardo Gamba, Elisa Grilli, Cristiano Parolin, Francesca Sartore, Leonardo Tosini e con Ottavia Sanfilippo. Scene di Guido Buganza, costumi di Ilaria Ariemme e musiche di Daniele D’angelo. Al Teatro Toniolo di Mestre si inizia con la danza venerdì 30 dicembre alle ore 19.30: va in scena Coppélia, balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di E.T.A. Hoffmann Der Sandmann con la musica di Léo Delibes. Ad incantare il pubblico ci saranno i primi ballerini Anbeta Taromani e Alessandro Macario con Solisti e Corpo di Ballo Compagnia Daniele Cipriani.

Sabato 31 dicembre alle 21.30 il sipario del Toniolo si alza sullo show acrobatico, comico e musicale Black Blues Brothers, reduce da un tour mondiale di oltre 750 date con più di 300.000 spettatori, in replica domenica 1 gennaio alle ore 16.30. Si saluta l’ultimo dell’anno con lo spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunnycon Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudu e Peter Mnyamosi Obunde. Lo spettatore viene condotto in un elegante locale stile Cotton Club dove, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in acrobati. Ogni oggetto (sedie, tavoli, appendiabiti, vasi, specchi) diventa uno strumento per evoluzioni mozzafiato con coinvolgimento costante del pubblico. Teatro per i più piccoli, infine, nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, con la favola Scarpette Rotte dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Alle 16.30 il sipario si apre su una favola scritta e diretta da Emma Dante con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso. Lo spettacolo si apre con un C’era una volta… quello in questo caso di una scarpetta rossa abbandonata sul ciglio della strada che aveva una speranza: ritrovare sua sorella.