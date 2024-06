Prosegue a Treviso GIOIOSAETAMOROSA, il festival di teatro contemporaneo

La quarta edizione di GIOIOSAETAMOROSA il festival di teatro contemporaneo di Treviso, riserva al pubblico grandi novità e attesi ritorni. Sia giovedì 27 che venerdì 28 giugno , dalle 16 alle 17.30, da non perdere la promenade teatrale “Spirito del Teatro”, di e con Alex Cendron. Un’occasione speciale per addentrarsi nei meandri del Mario del Monaco, dal foyer al graticcio, dal palco alla sartoria, dai camerini al loggione, in un viaggio al confine tra realtà e aldilà. L’appuntamento con gli spiriti del teatro è tutti i giorni fino al 30 giugno con un biglietto di ingresso di 5 euro (consigliate scarpe comode).

Per chi desidera scoprire il dietro le quinte del festival il ritrovo è alle 18 alla Loggia dei Cavalieri con il format “ciacoliAMO”: giovedì 27 giugno insieme alla direzione artistica del CTT – Comitato Teatro Treviso e alla docente e ricercatrice Michela Russo per un approfondimento e una condivisione del tema (TRANS)UMANA; venerdì 28 giugno, invece, il focus sarà sulla genesi del progetto “M.A.P. – Manuale di Adattamento al Pianeta” previsto per domenica 30 giugno ai Giardinetti di Sant’Andrea.

La giornata di giovedì 27 si conclude alle ore 19.30 con la restituzione scenica del processo creativo di scrittura “drammatizziAMO” a cura di Alex Cendron. I testi elaborati durante il laboratorio sono brevi atti unici a due o tre personaggi ambientati a Treviso sui concetti di GEA.24, che verranno interpretati dagli attori Alex Cendron, Irene Curto, Miriam Russo e Davide Strava, accompagnati dalle illustrazioni di tre visualizer del Treviso Comic Book Festival: Caterina Favaro, Angelo Granà e Federico Zanca.

Fitto di eventi anche il programma di venerdì 28 giugno. Oltre al quotidiano appuntamento con “Spirito del Teatro” e con “ciacoliAmo” in Loggia, la giornata continua alle 19 con la performance itinerante “esploriAMO”. Ci si ritroverà al Teatro Mario del Monaco per iniziare un percorso collettivo fino al Quartiere Latino, dove sorgeva l’antico ospedale della Confraternita dei Battuti, tra personaggi in cerca di un futuro possibile e creature cangianti in un’esplorazione della maschera drag a partire da un certo sentirsi orfani rispetto al domani. Sia per “drammatizziAMO” che per “esploriAMO” il costo del biglietto è di 3 euro.

Ultimo appuntamento di venerdì di nuovo al Teatro del Monaco con lo spettacolo “La scimmia”, un testo originale di Giuliana Musso liberamente ispirato al racconto “Una Relazione per un’Accademia” di Franz Kafka. Alle 20.30 sarà proprio la Musso a salire sul palco nelle sembianze di un mezzo uomo e una mezza scimmia. Un buffone, un mostro comico che rivela la sua storia e le strategie di sopravvivenza che ha adottato cercando di imitare gli umani che l’hanno catturata. Una scimmia che rinuncia drammaticamente a sé stessa per imparare a essere umana, che scambia l’intelligenza del corpo, l’esperienza e l’emozione in favore del sapere. Il costo del biglietto è di 8 euro.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it