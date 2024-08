Prosegue all’Arena Vittoria di Alì Terme la programmazione cinematografica estiva

Fino al 27 agosto, presso la terrazza del Cinema Vittoria di Alì Terme (ME), prosegue la seconda tranche della rassegna estiva, organizzata in collaborazione con il Cinit – Cineforum Italiano.

Come per la prima parte, i film scelti spaziano tra diversi generi, per soddisfare gli interessi del pubblico. Il primo appuntamento è stato con “Un altro ferragosto”, di Paolo Virzì, seguito da “Cento domeniche”, di e con Antonio Albanese, e “Comandante”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni del militare di origine messinese Salvatore Todaro. Stasera, 19 agosto, in programma “Bob Marley – One”, sul celebre ed amatissimo musicista giamaicano. Seguiranno, tra gli altri, “La zona d’interesse” e “Perfect Days”- rispettivamente vincitore e candidato all’Oscar per miglior film straniero – “Il ragazzo e l’airone”, pellicola d’animazione diretta da Hayao Miyazaki, e “Coup de chance – Un colpo di fortuna”, commedia dai tratti noir scritta e diretta da Woody Allen e presentata al Festival di Venezia.