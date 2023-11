Dopo il grande successo della proiezione di The Rocky Horror Picture Show (1975) di Jim Sharman la sera di Halloween, prosegue la rassegna Sopra le righe curata da Quarta Parete Venezia. Gli spettacoli si terranno sempre di martedì, al Cinema Dante di Mestre, a partire dalle ore 21.00 e con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Seguirà un dibattito con il pubblico sulle riflessioni emerse durante la visione del film.

Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 7 novembre, con Ritratto della Giovane in fiamme (2019) di Céline Sciamma, quell’anno vincitore del premio per la miglior sceneggiatura a Cannes. Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio In Her Shoes (2017) di Maria Iovine, realizzato con la tecnica del found footage.

In un contesto storico in cui è sempre più frequente assistere all’omologazione delle masse, la rassegna Sopra le righe nasce con l’intento di posare lo sguardo su un cinema difforme dall’ordinario, che sia nel contenuto oppure nella forma. I film proposti rompono gli schemi e ci conducono su traiettorie alternative rispetto a quelle imposte dalle convenzioni sociali e dall’abitudine. Ne è stato esempio calzante il film di apertura, The Rocky Horror Picture Show, cult movie simbolo del movimento di liberazione sessuale degli anni Settanta. In Ritratto della giovane in fiamme, Céline Sciamma mette in scena il tenero racconto di un sentimento percepito come proibito poiché di natura omossessuale; con Le Margheritine di Věra Chytilová, un inno alla ribellione figlio della Nová vlna (nuova onda) cecoslovacca, assistiamo a un caso interessantissimo di cinema dadaista; mentre in Un sogno chiamato Florida Sean Baker ci parla di vite vissute ai margini della società servendosi, per contrasto, di una palette di colori accesissimi e fiabeschi.

Coerentemente con gli intenti della rassegna è nata anche la collaborazione con l’UnArchive Found Footage Fest e con il premio Cesare Zavattini, iniziative a cura dell’Archivio AAMOD (Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico) volte al riuso e alla risemantizzazione del cinema d’archivio. Soprattutto oggi, nell’epoca della rivoluzione digitale, la tecnica del found footage ha conosciuto un forte incremento, rappresentando una modalità di fare cinema dove le immagini – riutilizzate e messe in dialogo per acquisire un significato nuovo e diverso rispetto a quello originario – diventano traccia tangibile del reale e del passaggio del tempo. Questo anche grazie alla presenza della pellicola come supporto, che già di per sé è elemento fisico soggetto al tempo e a un inevitabile deperimento.

Di seguito, ecco il resto del programma di Sopra le righe:

14.11.2023 Bluescreen (2016) di Alessandro Arfuso, Riccardo Bolo e Then & Now (2017) di Giulia Tata, Antonino Torrisi; a seguire Le Margheritine (1966) di Věra Chytilová

21.11.2023 Lo chiamavano Cargo (2019) di Marco Signoretti; a seguire Un sogno chiamato Florida (2017) di Sean Baker)