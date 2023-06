Prosegue Taobuk fra lezioni magistrali, tavole rotonde e inaugurazioni di mostre

Ad aprire la seconda giornata del festival venerdì 16 giugno, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Rettorato, le quattro lezioni magistrali dei vincitori dei prestigiosi Taobuk Da Vinci Award 2023: il giapponese Shinya Yamanaka (Nobel 2012 per la Medicina) si collegherà per parlarci della trasformazione di cellule umane in staminali e della “nuova frontiera di ricerca medica tra aspettative e promesse”; in collegamento anche l’americano Gregg Leonard Semenza (Nobel 2019 per la Medicina e la Fisiologia) spiegherà il ruolo dell’ipossia in fisiologia e in medicina nella ricerca scientifica; l’esperto l’israeliano in biotecnologie Tal Dvir illustrerà l’utilizzo della stampa in 3D del cuore utilizzando le cellule del paziente; l’ultima conferenza è affidata all’italiano Camillo Ricordi, massimo esperto mondiale nel campo dei trapianti, racconterà dei protocolli all’avanguardia per la rigenerazione pancreatica per la cura del diabete. Alle ore 12.30, una tavola rotonda con focus sull’accesso alle cure e la sostenibilità delle terapie avanzate, introdotta da Carmen Mortellaro, alla quale interverranno: Giuseppe Ippolito, Direttore DG ricerca e innovazione in sanità, Ministero della Salute; Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro cardiologico Monzino e Presidente della Commissione Scientifica OTA; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Lorenzo Piemonti, Primario dell’Unità Operativa di Medicina Rigenerativa e dei Trapianti dell’Ospedale San Raffaele.

Alle ore 16 a Palazzo Ciampoli l’incontro Tradizione e libertà in cui il Presidente del MAXXI Alessandro Giuli indagherà con Fulvia Toscano, docente e direttore artistico di Naxoslegge, L’Italia delle donne e Nostos, il concetto di tradizione, tra arte, storia e attualità, come forma d’arte ed espressione delle identità mediterranee che si rinnovano continuamente. Modera Andrea Giuseppe Cerra, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali presso l’Università di Catania.

Alle ore 17 sempre a Palazzo Ciampoli, l’opening de La Bella Terra, importante personale dell’artista Isabella Ducrot, realizzata con il Parco Archeologico Naxos Taormina.La mostra sarà inaugurata dal Presidente del MAXXI Alessandro Giuli, dal Direttore del MAXXI Arte Bartolomeo Pietromarchi e dalla curatrice Monia Trombetta e resterà aperta al pubblico fino al 27 agosto. Per l’occasione saranno presenti Cateno De Luca, Sindaco di Taormina e Antonio Caggiano, rinomato compositore e performer, che riproporrà Landing 2 una sua partitura realizzata appositamente per Isabella Ducrot. Appuntamento sempre alle ore 17 a Palazzo Duchi di Santo Stefano con la mostra multimediale Sorrisi in Luce in collaborazione con Humanitas, Istituto Clinico Catanese, che racconta la storia disei donne che hanno sconfitto il cancro, curata da Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza, e Viviana Santanello, regista e art director. Interverranno Elena Petrolito, Vicedirettore sanitario Humanitas Istituto Clinico Catanese; Gaetano Castiglione, Coordinatore Clinico Breast Unit Humanitas Istituto Clinico Catanese. Del rapporto tra libertà di immagine e armocromia rifletterà il makeup artist Orazio Tomarchio, nell’incontro La libertà di Non Truccarsi in programma a Palazzo Duchi di Santo Stefano alle ore 18. In collaborazione con l’Ambasciata di Spagna in Italia e l’Instituto Cervantes di Palermo, lo scrittore e avvocato spagnolo Ildefonso Falcones parlerà con Mario Di Caro, giornalista de La Repubblica, del suo ultimo romanzo storico, Schiava della libertà (Longanesi), nell’appuntamento dal titolo La tratta degli schiavi e la conquista della libertà alle ore 18 in Piazza IX Aprile.

A seguire, alle ore 19 sempre in Piazza IX Aprile, gli scrittori Marco Missiroli e Niccolò Ammaniti, dialogheranno con il critico Luca Beatrice e la docente di Cinema, televisione e fotografia dell’Università di Catania Stefania Rimini prendendo spunto dai protagonisti dei loro ultimi romanzi, al centro di complesse dinamiche familiari e sempre in bilico tra libertà e indipendenza, nell’incontro Le nostre «vite intime». Alle ore 20 ancora in Piazza IX Aprile, David Garrett in dialogo con la giornalista de La Repubblica Eleonora Lombardo, presenta in anteprima la sua autobiografia Se solo sapeste (Baldini e Castoldi) nell’incontro Autoritratto di una passione. Chiude la giornata l’appuntamento con l’eclettico scrittore francese Daniel Pennac alle ore 21 sempre in Piazza IX Aprile. L’autore dialogherà con Salvatore Ferlita, docente di letteratura italiana all’Università degli studi di Enna Kore, a partire da Capolinea Malaussène (Einaudi), il capitolo conclusivo del famoso ciclo e con l’attore e regista teatrale napoletano Pako Ioffredo proporrà anche due brani tratti dal suo ultimo spettacolo Dal sogno alla scena.