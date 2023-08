Prove aperte della Masterclass Internazionale su Pirandello dell’Accademia Duse di Asolo

Asolo centro d’eccellenza in Europa per la pedagogia e l’alta formazione cinematografica e teatrale: martedì 22 agosto alle 18.00 presso il Teatro Duse del Comune di Asolo, sede della nuova Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, è in programma la seconda di una serie di lezioni aperte relative alle masterclass condotte da maestri internazionali che hanno segnato il più che positivo inizio delle attività pedagogico-produttive dell’Accademia Duse. Dopo la numerosa e qualificata partecipazione alla prima masterclass di luglio sulle tecniche e pratiche verbali, la seconda masterclass, diretta sempre dal regista e pedagogo Alessio Nardin, vede impegnati quindici attori, registi e formatori professionisti provenienti da tutta Europa che si sono radunati per 15 giorni al Teatro Duse per seguire il percorso pedagogico-sperimentale proposto da Nardin ed incentrato sulla drammaturgia di Pirandello.

“Gli attori si sono misurati con tecniche di recitazione da me sviluppate nei lavori di regia e pedagogia condotti nei principali teatri nazionali europei – spiega Nardin, reduce dalle sue recenti lectio in diverse accademie – L’arte di costruire il conflitto in scena ed un training psico-fisico specifico sono stati gli strumenti utilizzati per indagare e disvelare l’estetica pirandelliana delle drammaturgie “La patente”, “Bellavita” e “La vita che ti diedi”.

In questo progetto inoltre l’Accademia Duse ha anche avviato una preziosa e fruttuosa collaborazione con la Fondazione Famiglia Zago.

A breve usciranno i bandi di partecipazione delle prossime masterclass condotte da nomi del panorama internazionale, come il drammaturgo, attore teatrale e cinematografico argentino Rafael Spregelburd, e poi il maestro e regista britannico Declan Donnellan, il maestro argentino Cesar Brie, l’attrice Roberta Carreri del Odin Theater , il regista teatrale e cinematografico Anatolij Vasiliev, il suond designer Gabriele Fasano, il Maestro Pietro Borgonovo e altri.

Inoltre a partire da settembre sarà on line sul sito (www.accademiaduse.it) il bando per il percorso pedagogico sperimentale pluriannuale continuativo di recitazione cinematografica, regia (teatrale e cinematografica), drammaturgia e arti performative (danza e azione fisica) dedicato ai giovani artisti che desiderano formarsi in modo innovativo rispetto alle arti dello spettacolo . Alla realizzazione del progetto sta dando un contributo fondamentale l’apporto di Gerardo Pessetto, Chiara Carinato e Maria Pia Pagani.