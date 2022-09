Nello Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia sono state premiate sei studentesse vincitrici dei diversi concorsi per giovani recensori promossi dal Cinit Cineforum Italiano, associazione nazionale di cultura cinematografica, in diverse realtà del Paese per favorire la partecipazione di giovani studenti alla 79* Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Ecco l’elenco delle premiate autrici di una recensione di un film delle ultime stagioni cinematografiche: Aline Vincenzi di Cantello in provincia di Varese (Università Cà Foscari di Venezia ), Martina Moliterni di Matera (Università del Salento ), Maria Zuozo di Cicciano, in provincia di Napoli (Università di Salerno); Isabella Vittoria Fleri e Vanessa Pizzolo, studentesse dell’ I.I.S. Caminiti – Trimarchi di S. Teresa di Riva (Messina).

Alla cerimonia è intervenuta la presidente del Consiglio Comunale di Venezia Ermelinda Damiano.