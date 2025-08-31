Provengono da Torino, Bari, Rimini, Chioggia, Mestre e Letojanni i vincitori dei concorsi ospiti del Cinit per la Mostra di Venezia

Anche quest’anno il Cinit-Cineforum Italiano ha bandito diversi concorsi per gli studenti delle scuole superiori e delle università, mettendo in palio l’ospitalità all’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per autrici e autori delle migliori recensioni.

Per il 19° Concorso Nazionale Francesco Dorigo è risultata 1° Classificata Agnese Piana di Torino, studentessa della sede di Rimini dell’Università di Bologna. Al secondo posto si è posizionata Silvia Striscuglio di Bari, studentessa della locale Università.

Per il 24° Concorso Vincenzo Gagliardi, riservato agli studenti del Veneto 1° classificata Diletta Voltolina di Chioggia studentessa del liceo Veronese-Marconi di Chioggia. Vincitrice del Premio Cinit Giovani Sicilia è stata Miriam Matta di Letojanni (Messina) studentessa diplomatasi quest’anno all’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva. Sarà a Venezia anche Chantal De Feo di Mestre, prima classificata con il suo elaborato fra gli studenti che hanno partecipato al corso di introduzione al linguaggio cinematografico svoltosi nell’a.s. 2024-2025 presso il liceo Bruno Franchetti di Mestre.

Per la 6° edizione del concorso Isidoro Lanari è risultato primo classificato Giacomo Pucillo di Rimini studente dell’Università di Bologna. Gli studenti (3 universitari e altrettanti delle scuole medie superiori) saranno ospiti del Cinit, assisteranno alle proiezioni in programma al festival, seguiti da critici ed esperti di cinema, e parteciperanno alla cerimonia di consegna di targhe e attestati in programma nello Spazio Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia sabato 6 settembre alle ore 10.