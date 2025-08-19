Quando l’amore si riflette nell’acqua: notti incantate ad Asmana Wellness World

Quando il sole tramonta e la notte avvolge Asmana Wellness World, la Spa più grande d’Italia, vicino Firenze, uno spettacolo magico prende vita: luci multicolore danzano sulla superficie dell’acqua delle grandi piscine, creando riflessi che invitano a un’immersione romantica e rilassante, mentre le stelle cominciano a brillare in cielo creando l’atmosfera per una storia d’amore senza tempo.

Il Mondo delle Acque di Asmana Wellness World rivela agli innamorati oltre cento postazioni idromassaggio, dove ogni bolla d’acqua che accarezza la pelle diventa una promessa di benessere, e dove brindare sotto la volta stellata con un cocktail speciale preparato su misura. Il Tropical Pool Bar è a bordo piscina, cornice perfetta per momenti di complicità unici. Dai classici intramontabili alle rivisitazioni più originali, dai frullati tropicali alle centrifughe detox, c’è solo l’imbarazzo della scelta. O ancora l’arte di concedersi un momento per sé stessi con il nuovo signature cocktail “Me Time”, esclusiva di Asmana per coccolarsi e dedicarsi un momento di benessere personale.

Dopo aver brindato, le coppie possono continuare il loro percorso wellness nella Vasca Salina, dove l’acqua purificante rigenera e scioglie ogni tensione, e poi lasciandosi trasportare dalla forza gentile del Vortice, avvolti in una spirale di sensazioni che sembrano simboleggiare l’abbraccio perfetto. Dall’altro lato delle grandi piscine, la Grotta accoglie come un tempio segreto, in cui scegliere tra l’esperienza rigenerante del percorso Kneipp, dove i passi si accordano su pietre levigate dall’acqua, o abbandonarsi alle sensazioni della cascata di pioggia tropicale alta 8 metri. È il momento di entrare nell’emozionante spazio della Giungla, che ricrea un angolo di foresta tropicale in cui perdersi insieme.

Ad Asmana Wellness World si sperimentano insieme rituali romantici dei cinque continenti: l’Indian Sauna trasporta gli innamorati nelle atmosfere mistiche dell’Oriente, avvolti da vapori profumati che sembrano sussurrare antiche storie d’amore. L’imponente Hammam offre un’esperienza sensoriale unica tra vapori che accarezzano la pelle, scrub rigeneranti e lo scorrere placido dell’acqua. La Stanza del Fuoco porta nelle lontane terre di Bali, per rilassarsi e ritrovare il proprio benessere. Ed è bello anche godere della bellezza del silenzio nel Tempio, cullati dalsuono delle gocce d’acqua che cadono dal soffitto e dalle vibrazioni delle campane tibetane.

Per continuare a rilassarsi con gusto, l’OASI self-restaurant attende gli innamorati con i sapori autentici della cucina mediterranea e le suggestioni misteriose dell’Oriente. Magari con una cena sotto le stelle o un pranzo per due. Oppure assaporando panini gourmet e dolci raffinati. Inoltre, il servizio bar-caffetteria è sempre a disposizione. Ad Asmana Wellness World le coppie riscoprono il piacere di prendersi cura l’uno dell’altro, di condividere momenti di puro benessere e di costruire ricordi che dureranno per sempre.

Info: www.asmana.it.