Quarta Parete in collaborazione con UDU (Unione degli Universitari) Venezia presenta la settima rassegna, “Dentro le righe” al Cinema Dante di Mestre (VE).

La rassegna si concentrerà sul tema del conformismo e del conformista, una “categoria umana” che merita di essere dibattuta, criticata, discussa, nell’ottica di condurre a un fertile confronto e crescita culturale tra un pubblico di studenti e di cittadini.

La proiezione inaugurale e conclusiva saranno precedute da un aperitivo presso il cortile del Cinema Dante.

Il programma della rassegna prevede la proiezione dei seguen film:

1. L’uomo che bruciava i cadaveri (Spalovač mrtvol, Juraj Herz, Cecoslovacchia, 1969, 102 min.) Mercoledì 5 Aprile alle 21.00 ci troviamo a Praga, negli anni ‘30: Karel Kopfringl, borghesotto, padre di famiglia, si sente chiamato ad una fondamentale missione salvifica salvifica delle anime delle persone. Durante il film ascolamo i lunghi, ipnoci e via via sempre più inquietan monologhi di Kopfringl, guardiamo come col suo immoto, controllato sguardo da coccodrillo e la voce cortese e mielata si inserisce nelle conversazioni coi nazionalis filotedeschi, e di come si modella addosso una candida maschera. Forse per dissimulare la sua follia sanguinaria? O forse per nascondere il fatto che tuo sommato è un uomo vuoto?

2. Brazil (Terry Gilliam, 1985, UK, 132 min.) Giovedì’ 13 Aprile alle 21.00. Sam Lowry è un uomo dalla vita senza sorprese: celibe, un lavoro monotono ma appagante come tecnico di un ufficio burocratico , senza ambizioni, sebbene la sua altolocata madre faccia di tuo per vederlo promuovere. In tuo questo, Sam sogna, sogna continuamente di essere un eroe alato che salva una bella fanciulla. La Fanciulla del sogno si materializzerà in Jill, incontrata di sfuggita, braccata dalla longa manus dell’ordine costituito. Il resto della Storia di Brazil. vedrà Sam che in un alternarsi tra favola onirica e una realtà distopica e degradata cercherà di salvare Jill dalle grinfie di un sistema cieco, insensato e spietato.

3. Il servo (The Servant, UK, 116 min.) Giovedì 20 Aprile alle 21.00 Il giovane e ricco Tony assume Hugo Barre come suo servitore. All’inizio, Barrett accea facilmente un nuovo lavoro e lui e Tony sviluppano un buon rapporto, coerente con i loro ruoli sociali. Tuttavia, questa relazione inizia a cambiare con l’arrivo di Susan, la ragazza di Tony, che traa Barrett con sospetto e antipatia. Barre, a sua volta, porta in casa una cameriera, Vera, presentandola come sua sorella, ma presto si scopre che è la sua amante. Ne Il servo il regista Joseph Losey ci offre uno sposalizio fra loa di classe e thriller, dagli esiti e incastri spietati e imprevedibili.