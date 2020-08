La line-up del Queer Lion Award è possibile grazie alla diretta e preziosa collaborazione delle diverse commissioni selezionatrici della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Sono eleggibili per il concorso del QL Award tutti i film, di durata pari o superiore a 30 minuti, con tematiche e personaggi LGBT rilevanti all’interno dell’opera.

Per la line-up 2020 un ringraziamento particolare va ad Alberto Barbera ed Angela Savoldi (per tutte le sezioni che compongono il programma ufficiale, ed in particolare Venezia 77, Fuori Concorso, Orizzonti); Paolo Bertolin (Orizzonti); Valentina Bellomo (Biennale College); Mariachiara Manci (Venice Virtual Reality); Giorgio Gosetti, Gaia Furrer, Renata Santoro, Francesco Bonerba (Giornate degli Autori); Giona A. Nazzaro, Eddie Bertozzi (Settimana Internazionale della Critica).

La lista dei film può essere aggiornata con nuovi titoli sino al giorno della deliberazione di giuria.

SCHEDE E SINOSSI



The World to Come di Mona Fastvold (Usa, 98’, 2020)

Cast: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

Nel 1850, in una fattoria nello stato di New York, Abigail e Dyer hanno appena perso la loro unica figlia a causa della difterite. Ancora in lutto, Abigail fa la conoscenza dei nuovi vicini, Tally e il marito Finney. Le due donne formano così un legame fatto di intimità sempre maggiore e passionale devozione. Quando i mariti comprenderanno l’intensità della loro relazione, la situazione sfuggirà a tutti di mano.

Presentato nella sezione Venezia 77

Śniegu już nigdy nie będzie (Never Gonna Snow Again) di Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polonia, Germania, 113’, 2020)

Cast: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Andrzej Chyra

Polonia. Un massaggiatore proveniente dall’Ucraina entra nella quotidianità dei ricchi residenti di una comunità chiusa senza stimoli né desideri. Nonostante la loro ricchezza, queste persone sembrano tristi, annoiate. Le mani del nuovo arrivato li guariscono, i suoi occhi penetrano nelle loro anime. Per loro, l’accento russo di quell’uomo suona come una canzone del passato, un ricordo della loro infanzia. Zhenia, questo il suo nome, cambierà loro la vita.

Presentato nella sezione Venezia 77

Und morgen die ganze Welt (And Tomorrow the Entire World) di Julia von Heinz (Germania, Francia, 101’, 2020)

Cast: Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider, Luisa-Céline Gaffron, Andreas Lust

Luisa, studentessa ventenne di giurisprudenza, aderisce a una cellula del collettivo Antifa quando con gli amici Alfa e Lenor viene a sapere di un attacco pianificato da parte di una banda neonazista locale. Cercando di saperne di più, i tre giovani approfondiscono la scena legata ai movimenti di destra e le loro connessioni politiche fino al punto in cui saranno chiamati a capire quanto sono disposti a spingersi oltre in difesa di ciò in cui credono.

Presentato nella sezione Venezia 77

Laila in Haifa di Amos Gitai (Israele, Francia, 99’, 2020)

Cast: Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi, Naama Preis, Tsahi Halevi

Il film è stato interamente girato in un locale notturno, con annessa una galleria d’arte contemporanea, frequentata da israeliani e palestinesi, in una delle città più aperte di Israele, Haifa. Una lunga notte dentro un locale dove si ritrovano le persone più disparate: ebrei, musulmani, gay, eterosessuali, travestiti e tre donne, che in quel microcosmo variegato, luogo di incontro e di pace, trovano riparo dalla prepotenza maschile.

Presentato nella sezione Venezia 77

Terrain di Lily Baldwin, Saschka Unseld, Kumar Atre (Usa, Germania, Svizzera, 45’, 2020)

Terrain è un viaggio nel Bardo: uno spazio ultraterreno tra le vite, nel quale incontriamo una successione di anime provenienti da tutto il mondo. Ci scivoliamo immergendovisi subito, lasciandoci alle spalle la quotidianità. Questo docu-sogno è una storia senza parole che adopera il linguaggio del movimento. Attraverso un paesaggio vivido e surreale, ogni persona incontra una serie di individui distinti e riscopre lentamente un corpo collettivo più vasto. Terrain è un unisono danzante della differenza. I nostri corpi colmano i divari tra i mondi e in questo modo inventiamo un nuovo tipo di verità non verbale. Questa nuova interconnessione ci spinge di nuovo alla vita, ridotta ai termini essenziali dal nostro senso di inter-essere condiviso.

Presentato nella sezione Venice Virtual Reality

Tengo miedo torero (My Tender Matador) di Rodrigo Sepúlveda (Cile, Argentina, Messico, 93’, 2020)

Cast: Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg, Sergio Hernández

In mezzo ai disordini politici durante la dittatura di Pinochet nel Cile degli anni Ottanta, una queer lady non più giovanissima si lascia coinvolgere in un’operazione clandestina molto rischiosa dopo essersi innamorata di un guerrigliero che le chiede di trasformare la casa in un covo della rivoluzione. Adattamento cinematografico del primo ed unico romanzo di Pedro Lemebel, nome iconico della cultura LGBT.

Presentato nella sezione Giornate degli Autori

Saint-Narcisse di Bruce LaBruce (Canada, Belgio, Lussemburgo, 101’, 2020)

Cast: Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk, Andreas Apergis

Canada, 1972. Dominic, ventidue anni, ha un feticcio… se stesso. Niente lo eccita di più della sua immagine. Per questo motivo, passa gran parte del suo tempo realizzando autoscatti con una Polaroid. Quando la sua amorevole nonna muore, scopre due profondi segreti legati alla famiglia: sua madre lesbica non è morta di parto e in un remoto monastero vive un fratello gemello, Daniel, cresciuto da un prete depravato. La forza del destino riunisce i due fratelli belli e identici. E dopo essersi ricongiunti anche con Beatrice, la loro madre, subito restano coinvolti in una strana rete di sesso, vendetta e redenzione.

Presentato nella sezione Giornate degli Autori

LA GIURIA

Uno sguardo più ravvicinato al percorso professionale ed ai cenni biografici sui giurati di questa edizione. In questa sezione tutto sulla giuria del Queer Lion 2020

MICHELE GOTTARDI

presidente

Critico cinematografico dei quotidiani La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, collaboratore di Segnocinema, è stato membro della commissione di selezione della Settimana Internazionale della Critica (2001-2004). Ha insegnato per quasi 20 anni all’Università Ca’ Foscari di Venezia ‘Didattica del Cinema’ e ‘Storia della Critica’. È stato segretario e poi presidente dell’Ateneo Veneto ed è ora direttore dell’UIA, Università Internazionale dell’Arte.

GIUSEPPE AMATO

Attore e regista siciliano, si forma presso la Scuola Civica di Milano Paolo Grassi e la Scuola del Teatro Stabile di Genova. È attore presso il Teatro Stabile d’Abruzzo, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Elfo Puccini di Milano col quale vince il Premio Ubu Miglior Attore Under 30 con lo spettacolo The History Boys. Come regista collabora stabilmente con la compagnia trentina ariaTeatro per la quale firma diversi spettacoli.

ADRIANO VIRONE

Animatore culturale, attivista gay e dj. Ad Ivrea è stato fondatore e presidente del primo circolo Arcigay intitolato ad Ottavio Mai. Ha collaborato con Da Sodoma a Hollywood, il Torino LGBT Film Festival. È stato tra gli animatori del Queever, Associazione Quore e Coordinamento Torino Pride.

JANI KUŠTRIN

Archivista, operatore culturale ed attivista LGBT della comunità slovena tra Nova Gorica e Ljubljana.

I giurati, tutti presenti al Lido di Venezia durante la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, saranno coordinati da MARCO BUSATO, Delegato Generale e Vice Presidente dell’Associazione Queer Lion, e DANIEL N. CASAGRANDE, fondatore del premio, giornalista, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, insegnante di Storia del Linguaggio Cinematografico all’Università Popolare di Venezia.

IL MANIFESTO

Il Queer Lion rende omaggio quest’anno a “Quelle due”, capolavoro del 1961 diretto per il cinema da William Wyler e tratto dalla pièce teatrale di Lillian Hellman.

Nella rivisitazione illustrata da Francesco Gangemi, Karen e Martha – protagoniste nel film di un diverso epilogo – vivono una lunga e felice vita sino ad invecchiare amorevolmente assieme.