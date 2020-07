Dopo aver viaggiato tra le case dei veneziani e dopo la lunga pausa causata dal Covid-19, il laboratorio di teatro di cittadinanza ideato dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto ritorna al Goldoni di Venezia per la conclusione del viaggio omerico. L’appuntamento per la messa in scena è previsto per domenica 12 luglio alle ore 20.00 al Teatro Goldoni di Venezia.

Il percorso, iniziato a ottobre da cittadini veneziani di tutte le età, partendo dal famoso testo di Omero, ha aperto una riflessione sui loro vissuti e sulla loro città, abitando con performances site specific le case di due famiglie veneziane Rubelli e Fullin. Ora, dopo l’interruzione e la distanza di sicurezza imposta dal Covid-19, fanno tutti ritorno in teatro per l’atto finale del laboratorio e per ritrovare uno spazio e un tempo nel quale condividere emozioni, vissuti, parole e sguardi.

Note di regia di Mattia Berto: “Ritroveremo le sirene, ritroveremo Circe, chiacchiereremo con Penelope, rivedremo Ulisse stanco, ci sentiremo un po’ come i Proci, guarderemo i nostri compagni di viaggio con il grande occhio di Ulisse ma soprattutto ritroveremo quell’incredibile forza del teatro di creare comunità. Sarà impossibile non raccontarsi di come abbiamo tessuto la tela delle nostre relazioni in questi mesi che ci hanno visto distanti. Sarà impossibile non essere emozionati nel ritrovarci dal vivo. I viaggi lasciano il segno, cambiano le prospettive, ci fanno attraversare il buio e la luce, ma tornare a casa, a teatro, ci fa sentire nuovamente protetti, ancora più sicuri e magicamente felici. Questa performance concluderà un viaggio ma aprirà il tempo e lo spazio del ritorno a teatro che è la casa di tutti noi. Dico sempre che la vita, scena perfetta, supera qualsiasi messa in scena e ancora una volta faremo di tutto per raccontare a teatro le nostre storie e le nostre emozioni. Vita da condividere nella sua forza teatrale, catartica e autentica”.

La performance è a ingresso gratuito, per ragioni di sicurezza è obbligatoria la prenotazione online fino ad esaurimento posti inviando una mail a laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it entro venerdì 10 luglio 2020.