“Per tutta la vita il grande Eduardo De Filippo non volle mai parlare di Scarpetta come padre ma solo come autore teatrale. Quando suo fratello Peppino lo ritrasse spietatamente in un libro autobiografico, Eduardo gli levò il saluto per sempre. Venne intervistato poco tempo prima di morire da un amico scrittore: “Ormai siamo vecchi, è il momento di poterne parlare, Scarpetta era un padre severo o un padre cattivo?”. La risposta fu ancora sempre e solo questa: “Era un grande attore”.

Con queste le parole Mario Martone introduce il suo film Qui Rido Io, in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Un’opera straordinaria, che non racconta solo una parte della vita dell’attore e autore teatrale Eduardo Scarpetta, ma uno spaccato di società italiana e soprattutto del Teatro.

Qui Rido io ha la cifra narrativa di un romanzo (scritto dal regista con la sua sceneggiatrice, e moglie, Ippolita di Majo).

È un film intenso dalla drammaturgia fine ed elegante, naturale e sciolto nei dialoghi, con personaggi disegnati con profondità, accurato nel trasmettere l’atmosfera dell’epoca e nei dettagli (costumi: Ursula Patzak; scenografia: Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno; fotografia: Renato Berta).

Siamo agli inizi del 900, Eduardo Scarpetta regna sul teatro. Il personaggio di Felice Sciosciammocca, da lui interpretato, ha messo in un angolo Pulcinella, maschera adorata del teatro napoletano, e ha conquistato il tutto esaurito in città e in tournée. Ha fatto i soldi, si è costruito palazzi, e può mantenere tre famiglie, che la domenica convivono con pace dell’anima di tutti intorno a un tavolo per il pranzo. Il Medico dei Pazzi, Miseria e Nobiltà, Cani e Gatti. Sciosciammocca non sente crisi con le sue risate napoletane.

Toni Servillo incarna spirito ed espressione di un uomo appassionato, un padre di famiglia rigoroso, un amante focoso, regista verace e vorace, mattatore creativo del teatro comico, farsesco, che si gode il successo, sminuendo altre forme d’arte (che nel frattempo stanno prendendo piede, come il cinematografo).

Quando mette in scena la parodia de La figlia di Iorio di D’Annunzio, nonostante il Vate gli abbia dato solo a parole il suo consenso, Scarpetta finisce con l’essere denunciato per plagio dallo stesso autore e da altri artisti dell’epoca.

Inizia, così, la prima storica causa sul diritto d’autore in Italia.

Gli anni del processo saranno logoranti per lui e per tutta la famiglia tanto che il delicato equilibrio che la teneva insieme pare sul punto di dissolversi. Tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita