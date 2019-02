La quinta edizione di Art Central si svolgerà al Central Harbourfront di Hong Kong da mercoledì 27 marzo a domenica 31 marzo 2019 (con VIP Preview e First Night martedì 26 marzo).

Art Central si conferma come uno degli eventi più importanti al mondo del mondo dell’arte contemporanea, e comprende installazioni interattive, performance sperimentali e discussioni di gruppo, puntando in particolare su artisti giovani e dinamici.

La fiera continua ad abbracciare la sua identità come piattaforma culturale nel campo dell’arte e della tecnologia. Quest’anno torna con 107 gallerie internazionali tra i settori Central e Context, con 32 gallerie che si uniranno alla fiera per la prima volta. Sono presenti il 75% delle migliori gallerie dell’Asia-Pacifico, destinate a mostrare il meglio dell’arte contemporanea della regione.

Puntando sul successo delle passate edizioni, l’edizione 2019 continua ad investire sulla scoperta e dialogo tra collezionisti e visitatori mentre si dedicano ad attività artistiche. Presentato per il terzo anno consecutivo con United Overseas Bank (UOB) come Lead Partner, Art Central dimostra l’impegno per lo sviluppo dell’ecologia dell’arte locale a Hong Kong, destinata a promuove l’inclusione nella comunità attraverso partnership di sensibilizzazione con istituzioni educative in tutto il territorio.

Charles Ross, Managing Director di Art Central, ha commentato: “Alla sua quinta edizione, Art Central si è affermata come una delle fiere leader per i collezionisti internazionali, gli appassionati d’arte e il pubblico amante dell’arte, riunendo nomi affermati ed emergenti da tutta la regione e oltre. Attraverso la presentazione progressiva dell’arte di altissima qualità in un ambiente accessibile, la fiera continua ad arricchire e migliorare l’esperienza di collezionisti e visitatori con presentazioni di gallerie coinvolgenti”.

Shuyin Yang, direttore di Art Central, ha dichiarato: “La selezione degli espositori di Art Central 2019 è destinata a mostrare esposizioni ambiziose di qualità eccezionali: artisti con una forte presenza sul mercato e talenti emergenti“.

Quest’anno la fiera accoglie l’Asia Society Hong Kong Center come Fair Education Partner, presentando TALKS X ASIA SOCIETY, una serie di conferenze e tavole rotonde per Art Central 2019. Il programma di quest’anno presenterà Conversazioni con il Premio Honored Awards del 2019 Asia Arts Game, Christine Ay Tjoe, Fang Lijun, Imran Qureshi e Natee Utarit. Gli ospiti discuteranno i contributi significativi che hanno apportato allo sviluppo dell’industria moderna e contemporanea in Asia.

Swarovski ritorna come partner ufficiale di Central Art nel 2019, presentando un’installazione immersiva di Steve Leung. Steve Leung è un veterano dell’architettura, degli interni e del design di Hong Kong. Il suo lavoro riflette le caratteristiche uniche di questo progetto con il suo tocco contemporaneo, ispirandosi alla cultura artistica. L’installazione scopre la tranquillità di un antico villaggio orientale, dove lanterne fluttuanti senza fine infondono lo spazio con luce soffusa, definendo un’atmosfera eterea che celebra la bellezza delle arti tradizionali cinesi. Una selezione meticolosa di perle di cristallo Swarovski sono state create per creare la serie di lanterne, generando una fiammata affascinante. Le immagini fluenti del paesaggio di Shan Shui sono proiettate sul pavimento dello scenario naturale cinese e danno un tocco poetico finale a questo incantevole viaggio.

A cura di Ying Kwok, PROJECTS torna al Central Art nel 2019 con sei installazioni all’avanguardia degli artisti ANGELA YUEN (Hong Kong), CHEUK WING NAM (Hong Kong), HERI DONO (Indonesia), LE GIANG (Vietnam), PHUNK (Singapore) ) e SEUNGEAN CHA (Corea).

L’artista interdisciplinare di Hong Kong Cheuk Wing Nam presenta opere sonore interattive site-specific al PROJECTS Art Central 2019. Cheuk Wing Nam si dedica allo sviluppo di nuovi concetti mescolando il suono e altri media con la moderna tecnologia informatica nella sua arte, con l’interesse a dimostrare la relazione tra luce e ombra e tra suono e spazio.